Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 2000 транспортних компаній в Україні мають статус "важливих для економіки": хто поповнив список

вантажівки
Ще 32 автотранспортні компанії отримали та підтвердили статус "важливих" для економіки / Freepik

Кількість суб'єктів господарювання автомобільного транспорту зі статусом "важливих для національної економіки" досягла 2020 компаній. За результатами останнього засідання профільної Комісії, до цього переліку внесли ще 12 нових підприємств, а 20 організацій успішно підтвердили свій статус.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

До офіційного переліку додано 12 нових компаній:

  • ТОВ "Мейт Транс"; 
  • ТОВ "Північ Трак"; 
  • ТОВ "Автотренд-Логістік"; 
  • ТОВ ЖБОТО "Компаньйон"; 
  • ТОВ "Транс-Мега"; 
  • ТОВ "Укр-Авто-Ліс"; 
  • ТОВ "Антрай"; 
  • ТОВ "М-Трак Логістик"; 
  • ТОВ "Дінаро"; 
  • ТОВ "Карпій Транс"; 
  • ТОВ "Аккад"; 
  • ТОВ "Бас Трансферс".

Свій раніше отриманий статус успішно підтвердили 20 компаній:

  • ТОВ "Лом Транс"; 
  • ТОВ "Автотрейд Тернопіль"; 
  • ТОВ "ВІП Авто Транс"; 
  • ТОВ "Транс-Легіон Україна"; 
  • ТОВ "Керамоцентр-В"; 
  • ТОВ "Вектор Топ Транс"; 
  • ТОВ "АДР Евро Транс"; 
  • ПрАТ "Автобаза №1"; 
  • ТзОВ "Солід-Р"; 
  • ТОВ "Профіб Україна"; 
  • ТОВ "Звам Транс"; 
  • ТОВ "Отім Транс"; 
  • ТОВ "Карстронг"; 
  • ПП "Віктор-Ком Імпекс"; 
  • ТзОВ "ВВ-Атлант"; 
  • ПП "Міксс"; 
  • ТОВ "Каптранс"; 
  • ТОВ "Мудрьона Авто"; 
  • ТОВ "Матоні"; 
  • ПП "Корунд-С".

Ознайомитися з повними текстами наказів щодо рішень засідань Комісії громадяни та представники бізнесу можуть на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки. Чергове засідання уповноваженого органу заплановане на 28 травня 2026 року.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року 25 нових компаній отримали статус "важливих" для економіки, а 9 суб'єктів господарювання його підтвердили. 

Автор:
Тетяна Ковальчук