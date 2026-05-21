Понад 2000 транспортних компаній в Україні мають статус "важливих для економіки": хто поповнив список

Кількість суб'єктів господарювання автомобільного транспорту зі статусом "важливих для національної економіки" досягла 2020 компаній. За результатами останнього засідання профільної Комісії, до цього переліку внесли ще 12 нових підприємств, а 20 організацій успішно підтвердили свій статус.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

До офіційного переліку додано 12 нових компаній:

ТОВ "Мейт Транс";

ТОВ "Північ Трак";

ТОВ "Автотренд-Логістік";

ТОВ ЖБОТО "Компаньйон";

ТОВ "Транс-Мега";

ТОВ "Укр-Авто-Ліс";

ТОВ "Антрай";

ТОВ "М-Трак Логістик";

ТОВ "Дінаро";

ТОВ "Карпій Транс";

ТОВ "Аккад";

ТОВ "Бас Трансферс".

Свій раніше отриманий статус успішно підтвердили 20 компаній:

ТОВ "Лом Транс";

ТОВ "Автотрейд Тернопіль";

ТОВ "В ІП Авто Транс";

Авто Транс"; ТОВ "Транс-Легіон Україна";

ТОВ "Керамоцентр-В";

ТОВ "Вектор Топ Транс";

ТОВ "А ДР Евро Транс";

Евро Транс"; ПрАТ "Автобаза №1";

ТзОВ "Солід-Р";

ТОВ "Профіб Україна";

ТОВ "Звам Транс";

ТОВ "Отім Транс";

ТОВ "Карстронг";

ПП "Віктор-Ком Імпекс";

ТзОВ "В В -Атлант";

-Атлант"; ПП "Міксс";

ТОВ "Каптранс";

ТОВ "Мудрьона Авто";

ТОВ "Матоні";

ПП "Корунд-С".

Ознайомитися з повними текстами наказів щодо рішень засідань Комісії громадяни та представники бізнесу можуть на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки. Чергове засідання уповноваженого органу заплановане на 28 травня 2026 року.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року 25 нових компаній отримали статус "важливих" для економіки, а 9 суб'єктів господарювання його підтвердили.