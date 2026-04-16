Перелік важливих для економіки перевізників поповнили ще 25 компаній: перелік
16 квітня 2026 року відбулося чергове засідання Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. За результатами роботи 25 нових компаній отримали відповідний статус, а 9 суб'єктів господарювання його підтвердили.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Усі вони відповідають критеріям, що затверджені Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 50.
До переліку важливих для економіки підприємств додано такі компанії:
- ТОВ "ПС Логістик-Україна";
- ТОВ "Альфа Транс Карго";
- ТОВ "АЕТ";
- ТОВ "Нікса ЛТД";
- ТОВ "Авто Магістраль";
- ПП "Трейдсервіс";
- ТОВ "ПМ Транс";
- ТОВ "Даталі Транс";
- ТОВ "Харківхімтранс";
- ТОВ "Карго Делівері Транс";
- ТОВ "Шандро";
- ТОВ "КСК Логістик";
- ТОВ "Джі Ві-Транс";
- ТОВ "Мнс-Транс";
- ТОВ "Мир-Транс";
- ТОВ "Трансконтинент";
- ТОВ "Флаверз Делівері Карго";
- ПП "Гідроелектропромсервіс";
- ТОВ "Поперечний Транс";
- ТОВ "Умань-Транс";
- ТОВ "Вамтранс";
- ТОВ "Міжнародні лінії перевезення";
- ТОВ "Лекс клуб";
- ПП "Сталкер";
- ТОВ "Анданас Транс ЮА".
Статус підтвердили:
- ТОВ "БМД Транс Груп";
- ТОВ "Нікспецтранс";
- ТОВ "ПМ-Авто";
- ТОВ "Будтранс ЛТД";
- ПВКП "Вектор-б";
- ТОВ "Укрмаслотрейд";
- ТОВ "Укрюжтранзит";
- ПП "Ніколо-Україна";
- ПП "Захід-Транс-Сервіс".
Станом на 16 квітня 2026 року загальна кількість суб'єктів господарювання з цим статусом становить 1059 одиниць. Накази за результатами засідань опубліковані на вебпорталі "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановано на 23 квітня 2026 року.
Нагадаємо, 9 квітня статус "важливих" для економіки отримали ще 14 компаній, додатково стільки ж його підтвердили.