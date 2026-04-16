Перелік важливих для економіки перевізників поповнили ще 25 компаній: перелік

вантажівка
Статус важливих для економіки отримали ще 25 підприємств автомобільного транспорту / Freepik

16 квітня 2026 року відбулося чергове засідання Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. За результатами роботи 25 нових компаній отримали відповідний статус, а 9 суб'єктів господарювання його підтвердили. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Усі вони відповідають критеріям, що затверджені Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 50.

До переліку важливих для економіки підприємств додано такі компанії:

  • ТОВ "ПС Логістик-Україна"; 
  • ТОВ "Альфа Транс Карго"; 
  • ТОВ "АЕТ"; 
  • ТОВ "Нікса ЛТД"; 
  • ТОВ "Авто Магістраль"; 
  • ПП "Трейдсервіс"; 
  • ТОВ "ПМ Транс"; 
  • ТОВ "Даталі Транс"; 
  • ТОВ "Харківхімтранс"; 
  • ТОВ "Карго Делівері Транс"; 
  • ТОВ "Шандро"; 
  • ТОВ "КСК Логістик"; 
  • ТОВ "Джі Ві-Транс"; 
  • ТОВ "Мнс-Транс"; 
  • ТОВ "Мир-Транс"; 
  • ТОВ "Трансконтинент"; 
  • ТОВ "Флаверз Делівері Карго"; 
  • ПП "Гідроелектропромсервіс"; 
  • ТОВ "Поперечний Транс"; 
  • ТОВ "Умань-Транс"; 
  • ТОВ "Вамтранс"; 
  • ТОВ "Міжнародні лінії перевезення"; 
  • ТОВ "Лекс клуб"; 
  • ПП "Сталкер"; 
  • ТОВ "Анданас Транс ЮА".

Статус підтвердили:

  • ТОВ "БМД Транс Груп"; 
  • ТОВ "Нікспецтранс"; 
  • ТОВ "ПМ-Авто"; 
  • ТОВ "Будтранс ЛТД"; 
  • ПВКП "Вектор-б"; 
  • ТОВ "Укрмаслотрейд"; 
  • ТОВ "Укрюжтранзит"; 
  • ПП "Ніколо-Україна"; 
  • ПП "Захід-Транс-Сервіс".

Станом на 16 квітня 2026 року загальна кількість суб'єктів господарювання з цим статусом становить 1059 одиниць. Накази за результатами засідань опубліковані на вебпорталі "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановано на 23 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 9 квітня статус "важливих" для економіки отримали ще 14 компаній, додатково стільки ж його підтвердили.

Автор:
Тетяна Ковальчук