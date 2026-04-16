Перелік важливих для економіки перевізників поповнили ще 25 компаній: перелік

16 квітня 2026 року відбулося чергове засідання Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. За результатами роботи 25 нових компаній отримали відповідний статус, а 9 суб'єктів господарювання його підтвердили.

Усі вони відповідають критеріям, що затверджені Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 50.

До переліку важливих для економіки підприємств додано такі компанії:

ТОВ "ПС Логістик-Україна";

ТОВ "Альфа Транс Карго";

ТОВ "АЕТ";

ТОВ "Нікса ЛТД";

ТОВ "Авто Магістраль";

ПП "Трейдсервіс";

ТОВ "ПМ Транс";

ТОВ "Даталі Транс";

ТОВ "Харківхімтранс";

ТОВ "Карго Делівері Транс";

ТОВ "Шандро";

ТОВ "КСК Логістик";

ТОВ "Джі Ві-Транс";

ТОВ "Мнс-Транс";

ТОВ "Мир-Транс";

ТОВ "Трансконтинент";

ТОВ "Флаверз Делівері Карго";

ПП "Гідроелектропромсервіс";

ТОВ "Поперечний Транс";

ТОВ "Умань-Транс";

ТОВ "Вамтранс";

ТОВ "Міжнародні лінії перевезення";

ТОВ "Лекс клуб";

ПП "Сталкер";

ТОВ "Анданас Транс ЮА".

Статус підтвердили:

ТОВ "БМД Транс Груп";

ТОВ "Нікспецтранс";

ТОВ "ПМ-Авто";

ТОВ "Будтранс ЛТД";

ПВКП "Вектор-б";

ТОВ "Укрмаслотрейд";

ТОВ "Укрюжтранзит";

ПП "Ніколо-Україна";

ПП "Захід-Транс-Сервіс".

Станом на 16 квітня 2026 року загальна кількість суб'єктів господарювання з цим статусом становить 1059 одиниць. Накази за результатами засідань опубліковані на вебпорталі "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановано на 23 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 9 квітня статус "важливих" для економіки отримали ще 14 компаній, додатково стільки ж його підтвердили.