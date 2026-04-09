У транспортному секторі розширили перелік критично важливих підприємств

Ще 14 компаній отримали статус важливих для економіки у транспортній галузі

Комісія з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту, на засіданні 9 квітня ухвалила рішення щодо розширення відповідного переліку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укртрансбезпеки".

За результатами засідання статус отримали ще 14 компаній, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку №50.

До переліку додано:

  • ТОВ "Іванішин Транс"; 
  • ТОВ "ЮЕЙ логістик"; 
  • ТОВ "КР консалтинг"; 
  • ТОВ "К-транс логістик"; 
  • ТОВ "КВБК "Кароліна"; 
  • ТОВ "МН транс"; 
  • ТОВ "Ківі трейдинг"; 
  • ТОВ "Аста транс газ"; 
  • ТОВ "МПІ-транс"; 
  • ТОВ "Ватрансюа"; 
  • ТОВ "Імі-тревел"; 
  • ТОВ "Фрідом-бас"; 
  • ТОВ "Прайм бас"; 
  • ТОВ "Транспорт-1".

Водночас 14 підприємств підтвердили раніше наданий статус.

Загалом станом на 9 квітня 2026 року статус підприємств, важливих для національної економіки, вже мають 1032 суб’єкти господарювання.

У профільному відомстві зазначають, що такі рішення спрямовані на забезпечення стабільної роботи транспортної галузі, яка відіграє ключову роль у логістиці, перевезеннях та функціонуванні економіки в умовах воєнного стану.

Додамо, у період з 9 по 13 лютого 2026 року "Укртрансбезпека" повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.

Автор:
Тетяна Гойденко