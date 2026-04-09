У транспортному секторі розширили перелік критично важливих підприємств

Комісія з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту, на засіданні 9 квітня ухвалила рішення щодо розширення відповідного переліку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укртрансбезпеки".

За результатами засідання статус отримали ще 14 компаній, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку №50.

До переліку додано:

ТОВ "Іванішин Транс";

ТОВ "ЮЕЙ логістик";

ТОВ "КР консалтинг";

ТОВ "К-транс логістик";

ТОВ "КВБК "Кароліна";

ТОВ "МН транс";

ТОВ "Ківі трейдинг";

ТОВ "Аста транс газ";

ТОВ "МПІ-транс";

ТОВ "Ватрансюа";

ТОВ "Імі-тревел";

ТОВ "Фрідом-бас";

ТОВ "Прайм бас";

ТОВ "Транспорт-1".

Водночас 14 підприємств підтвердили раніше наданий статус.

Загалом станом на 9 квітня 2026 року статус підприємств, важливих для національної економіки, вже мають 1032 суб’єкти господарювання.

У профільному відомстві зазначають, що такі рішення спрямовані на забезпечення стабільної роботи транспортної галузі, яка відіграє ключову роль у логістиці, перевезеннях та функціонуванні економіки в умовах воєнного стану.

Додамо, у період з 9 по 13 лютого 2026 року "Укртрансбезпека" повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.