У транспортному секторі розширили перелік критично важливих підприємств
Комісія з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту, на засіданні 9 квітня ухвалила рішення щодо розширення відповідного переліку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укртрансбезпеки".
За результатами засідання статус отримали ще 14 компаній, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку №50.
До переліку додано:
- ТОВ "Іванішин Транс";
- ТОВ "ЮЕЙ логістик";
- ТОВ "КР консалтинг";
- ТОВ "К-транс логістик";
- ТОВ "КВБК "Кароліна";
- ТОВ "МН транс";
- ТОВ "Ківі трейдинг";
- ТОВ "Аста транс газ";
- ТОВ "МПІ-транс";
- ТОВ "Ватрансюа";
- ТОВ "Імі-тревел";
- ТОВ "Фрідом-бас";
- ТОВ "Прайм бас";
- ТОВ "Транспорт-1".
Водночас 14 підприємств підтвердили раніше наданий статус.
Загалом станом на 9 квітня 2026 року статус підприємств, важливих для національної економіки, вже мають 1032 суб’єкти господарювання.
У профільному відомстві зазначають, що такі рішення спрямовані на забезпечення стабільної роботи транспортної галузі, яка відіграє ключову роль у логістиці, перевезеннях та функціонуванні економіки в умовах воєнного стану.
Додамо, у період з 9 по 13 лютого 2026 року "Укртрансбезпека" повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.