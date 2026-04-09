В транспортном секторе расширили перечень критически важных предприятий

Еще 14 компаний получили статус важных для экономики в транспортной отрасли

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта, на заседании 9 апреля приняла решение о расширении соответствующего перечня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укртрансбезопасности".

По результатам заседания статус получили еще 14 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

К списку добавлено:

  • ООО "Иванишин Транс";
  • ООО "ЮЭЙ логистик";
  • ООО "КР консалтинг";
  • ООО "К-транс логистик";
  • ООО "КВСК "Каролина";
  • ООО "МН транс";
  • ООО "Киви трейдинг";
  • ООО "Аста транс газ";
  • ООО "МПИ-транс";
  • ООО "Ватрансюа";
  • ООО "Ими-тревел";
  • ООО "Фридом-бас";
  • ООО "Прайм Бас";
  • ООО "Транспорт-1".

В то же время 14 предприятий подтвердили ранее предоставленный статус.

В целом по состоянию на 9 апреля 2026 статус предприятий, важных для национальной экономики, уже имеют 1032 субъекта хозяйствования.

В профильном ведомстве отмечают, что такие решения направлены на обеспечение стабильной работы транспортной отрасли, играющей ключевую роль в логистике, перевозках и функционировании экономики в условиях военного положения.

Добавим, в период с 9 по 13 февраля 2026 года "Укртрансбезопасность"   полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику   из-за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.

Автор:
Татьяна Гойденко