В транспортном секторе расширили перечень критически важных предприятий

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта, на заседании 9 апреля приняла решение о расширении соответствующего перечня.

По результатам заседания статус получили еще 14 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

К списку добавлено:

ООО "Иванишин Транс";

ООО "ЮЭЙ логистик";

ООО "КР консалтинг";

ООО "К-транс логистик";

ООО "КВСК "Каролина";

ООО "МН транс";

ООО "Киви трейдинг";

ООО "Аста транс газ";

ООО "МПИ-транс";

ООО "Ватрансюа";

ООО "Ими-тревел";

ООО "Фридом-бас";

ООО "Прайм Бас";

ООО "Транспорт-1".

В то же время 14 предприятий подтвердили ранее предоставленный статус.

В целом по состоянию на 9 апреля 2026 статус предприятий, важных для национальной экономики, уже имеют 1032 субъекта хозяйствования.

В профильном ведомстве отмечают, что такие решения направлены на обеспечение стабильной работы транспортной отрасли, играющей ключевую роль в логистике, перевозках и функционировании экономики в условиях военного положения.

Добавим, в период с 9 по 13 февраля 2026 года "Укртрансбезопасность" полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из-за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.