В транспортном секторе расширили перечень критически важных предприятий
Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта, на заседании 9 апреля приняла решение о расширении соответствующего перечня.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укртрансбезопасности".
По результатам заседания статус получили еще 14 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.
К списку добавлено:
- ООО "Иванишин Транс";
- ООО "ЮЭЙ логистик";
- ООО "КР консалтинг";
- ООО "К-транс логистик";
- ООО "КВСК "Каролина";
- ООО "МН транс";
- ООО "Киви трейдинг";
- ООО "Аста транс газ";
- ООО "МПИ-транс";
- ООО "Ватрансюа";
- ООО "Ими-тревел";
- ООО "Фридом-бас";
- ООО "Прайм Бас";
- ООО "Транспорт-1".
В то же время 14 предприятий подтвердили ранее предоставленный статус.
В целом по состоянию на 9 апреля 2026 статус предприятий, важных для национальной экономики, уже имеют 1032 субъекта хозяйствования.
В профильном ведомстве отмечают, что такие решения направлены на обеспечение стабильной работы транспортной отрасли, играющей ключевую роль в логистике, перевозках и функционировании экономики в условиях военного положения.
Добавим, в период с 9 по 13 февраля 2026 года "Укртрансбезопасность" полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из-за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.