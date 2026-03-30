Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укртрансбезопасность" прекратила действие лицензий 21 перевозчику

полуприцепы
Наибольшее количество прекращенных лицензий приходится на международные перевозки / Depositphotos

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в период с 23 по 27 марта 2026 прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укртрансбезопасности".

Соответствующие приказы о прекращении действия лицензий обнародованы на официальном сайте. Речь идет о приказе №627 от 24 марта 2026 года и приказе №649 от 26 марта 2026 года.

Наибольшее количество прекращенных лицензий приходится на международные перевозки грузов грузовыми автомобилями, кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов – 12 случаев. Далее следуют внутренние перевозки пассажиров на такси - 5 лицензий, а также внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу - 3 лицензии.

По региональному распределению больше прекращенных лицензий зафиксировано в Харьковской области - 4. На втором месте Киевская область с 3 случаями, на третьем Волынская область из 2.

Отдельно говорится, что часть данных касается лицензиатов, информация о которых не актуализирована в Единой комплексной информационной системе. В этой категории также фиксируются перевозки пассажиров на такси, легковыми автомобилями по заказу, автобусные перевозки и международные грузовые перевозки.

В общем, решение касается 21 перевозчика и принято в связи с прекращением их государственной регистрации.

Добавим, в период с 9 по 13 февраля 2026 "Укртрансбезопасность" полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из -за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.

Автор:
Татьяна Гойденко