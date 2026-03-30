"Укртрансбезопасность" прекратила действие лицензий 21 перевозчику

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в период с 23 по 27 марта 2026 прекратила действие лицензий в полном объеме для 21 перевозчика. Основанием стало наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесения о государственной регистрации прекращения деятельности.

Соответствующие приказы о прекращении действия лицензий обнародованы на официальном сайте. Речь идет о приказе №627 от 24 марта 2026 года и приказе №649 от 26 марта 2026 года.

Наибольшее количество прекращенных лицензий приходится на международные перевозки грузов грузовыми автомобилями, кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов – 12 случаев. Далее следуют внутренние перевозки пассажиров на такси - 5 лицензий, а также внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу - 3 лицензии.

По региональному распределению больше прекращенных лицензий зафиксировано в Харьковской области - 4. На втором месте Киевская область с 3 случаями, на третьем Волынская область из 2.

Отдельно говорится, что часть данных касается лицензиатов, информация о которых не актуализирована в Единой комплексной информационной системе. В этой категории также фиксируются перевозки пассажиров на такси, легковыми автомобилями по заказу, автобусные перевозки и международные грузовые перевозки.

В общем, решение касается 21 перевозчика и принято в связи с прекращением их государственной регистрации.

Добавим, в период с 9 по 13 февраля 2026 "Укртрансбезопасность" полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из -за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.