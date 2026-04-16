Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Список важных для экономики перевозчиков пополнили еще 25 компаний: список

грузовик
Статус важных для экономики получили еще 25 предприятий автомобильного транспорта / Freepik

16 апреля 2026 г. состоялось очередное заседание Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. По результатам работы 25 новых компаний получили соответствующий статус, а 9 субъектов его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Все они отвечают критериям, утвержденным Приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 50.

К перечню важных для экономики предприятий добавлены следующие компании:

  • ООО "ПС Логистик-Украина";
  • ООО "Альфа Транс Карго";
  • ООО "АЭТ";
  • ООО "НИКС ЛТД";
  • ООО "Авто Магистраль";
  • ЧП "Трейдсервис";
  • ООО "ПМ Транс";
  • ООО "Дотали Транс";
  • ООО "Харьковхимтранс";
  • ООО "Карго Деливери Транс";
  • ООО "Шандро";
  • ООО "КСК Логистик";
  • ООО "Джи Ви-Транс";
  • ООО "МНС-Транс";
  • ООО "Мир-Транс";
  • ООО "Трансконтинент";
  • ООО "Флаверз Деливери Карго";
  • ЧП "Гидроэлектропромсервис";
  • ООО "Поперечный Транс";
  • ООО "Умань-Транс";
  • ООО "Вамтранс";
  • ООО "Международные линии перевозки";
  • ООО "Лекс клуб";
  • ЧП "Сталкер";
  • ООО "Анданас Транс ЮА".

Статус подтвердили:

  • ООО "БМД Транс Групп";
  • ООО "Никспецтранс";
  • ООО "ПМ-Авто";
  • ООО "Стройтранс ЛТД";
  • ППКП "Вектор-б";
  • ООО "Укрмаслотрейд";
  • ООО "Укрюжтранзит";
  • ЧП "Николо-Украина";
  • ЧП "Захид-Транс-Сервис".

По состоянию на 16 апреля 2026 года общее количество хозяйствующих субъектов с этим статусом составляет 1059 единиц. Приказы по результатам заседаний опубликованы на веб-портале "Укртрансбезопасности". Следующее заседание запланировано на 23 апреля 2026 года.

Напомним, 9 апреля статус "важных" для экономики получили еще 14 компаний , дополнительно столько же его подтвердили.

Автор:
Татьяна Ковальчук