Список важных для экономики перевозчиков пополнили еще 25 компаний: список

16 апреля 2026 г. состоялось очередное заседание Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. По результатам работы 25 новых компаний получили соответствующий статус, а 9 субъектов его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Все они отвечают критериям, утвержденным Приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 50.

К перечню важных для экономики предприятий добавлены следующие компании:

ООО "ПС Логистик-Украина";

ООО "Альфа Транс Карго";

ООО "АЭТ";

ООО "НИКС ЛТД";

ООО "Авто Магистраль";

ЧП "Трейдсервис";

ООО "ПМ Транс";

ООО "Дотали Транс";

ООО "Харьковхимтранс";

ООО "Карго Деливери Транс";

ООО "Шандро";

ООО "КСК Логистик";

ООО "Джи Ви-Транс";

ООО "МНС-Транс";

ООО "Мир-Транс";

ООО "Трансконтинент";

ООО "Флаверз Деливери Карго";

ЧП "Гидроэлектропромсервис";

ООО "Поперечный Транс";

ООО "Умань-Транс";

ООО "Вамтранс";

ООО "Международные линии перевозки";

ООО "Лекс клуб";

ЧП "Сталкер";

ООО "Анданас Транс ЮА".

Статус подтвердили:

ООО "БМД Транс Групп";

ООО "Никспецтранс";

ООО "ПМ-Авто";

ООО "Стройтранс ЛТД";

ППКП "Вектор-б";

ООО "Укрмаслотрейд";

ООО "Укрюжтранзит";

ЧП "Николо-Украина";

ЧП "Захид-Транс-Сервис".

По состоянию на 16 апреля 2026 года общее количество хозяйствующих субъектов с этим статусом составляет 1059 единиц. Приказы по результатам заседаний опубликованы на веб-портале "Укртрансбезопасности". Следующее заседание запланировано на 23 апреля 2026 года.

Напомним, 9 апреля статус "важных" для экономики получили еще 14 компаний , дополнительно столько же его подтвердили.