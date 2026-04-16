Список важных для экономики перевозчиков пополнили еще 25 компаний: список
16 апреля 2026 г. состоялось очередное заседание Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. По результатам работы 25 новых компаний получили соответствующий статус, а 9 субъектов его подтвердили.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Все они отвечают критериям, утвержденным Приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 50.
К перечню важных для экономики предприятий добавлены следующие компании:
- ООО "ПС Логистик-Украина";
- ООО "Альфа Транс Карго";
- ООО "АЭТ";
- ООО "НИКС ЛТД";
- ООО "Авто Магистраль";
- ЧП "Трейдсервис";
- ООО "ПМ Транс";
- ООО "Дотали Транс";
- ООО "Харьковхимтранс";
- ООО "Карго Деливери Транс";
- ООО "Шандро";
- ООО "КСК Логистик";
- ООО "Джи Ви-Транс";
- ООО "МНС-Транс";
- ООО "Мир-Транс";
- ООО "Трансконтинент";
- ООО "Флаверз Деливери Карго";
- ЧП "Гидроэлектропромсервис";
- ООО "Поперечный Транс";
- ООО "Умань-Транс";
- ООО "Вамтранс";
- ООО "Международные линии перевозки";
- ООО "Лекс клуб";
- ЧП "Сталкер";
- ООО "Анданас Транс ЮА".
Статус подтвердили:
- ООО "БМД Транс Групп";
- ООО "Никспецтранс";
- ООО "ПМ-Авто";
- ООО "Стройтранс ЛТД";
- ППКП "Вектор-б";
- ООО "Укрмаслотрейд";
- ООО "Укрюжтранзит";
- ЧП "Николо-Украина";
- ЧП "Захид-Транс-Сервис".
По состоянию на 16 апреля 2026 года общее количество хозяйствующих субъектов с этим статусом составляет 1059 единиц. Приказы по результатам заседаний опубликованы на веб-портале "Укртрансбезопасности". Следующее заседание запланировано на 23 апреля 2026 года.
Напомним, 9 апреля статус "важных" для экономики получили еще 14 компаний , дополнительно столько же его подтвердили.