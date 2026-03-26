Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перелік стратегічно важливих перевізників України оновлено: хто отримав статус "критичних"

Нові транспортні компанії отримали статус "критичних" / Freepik

26 березня відбулося засідання Комісії, яка визначає підприємства автомобільної галузі, що мають важливе значення для національної економіки згідно з критеріями Наказу № 50. За результатами розгляду статус "критичності" отримали 17 нових компаній, а ще 28 суб’єктів господарювання підтвердили його відповідність.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

До переліку за рішенням Комісії додано:

  • ТОВ "Кіпер Транс"; 
  • ТОВ "Круїз Транс"; 
  • ТОВ "ВК-Авто"; 
  • ТОВ "Скрипник Транс"; 
  • ТОВ "Віптранс Логістик"; 
  • ТОВ "Фірма "Чернігівторгсервіс"; 
  • ТОВ "Ко Транс"; 
  • ТОВ "СМЛ Груп"; 
  • ТОВ "Н-Авто"; 
  • ТзОВ "Транспортник-Захід"; 
  • ТОВ "МЛК Транспорт"; 
  • ТОВ "СТ "Галактика"; 
  • ПП "Авто-Партнер"; 
  • ТОВ "ВРВ-Транс"; 
  • ПП "СПК-Карго"; 
  • ТОВ "Комфорт-Д"; 
  • ТОВ "Тревелбас".

Статус "важливих для національної економіки" підтвердили:

  • ТОВ "Ластівка Транс"; 
  • ТОВ "Компаж"; 
  • ТОВ "Кросс ТЛС"; 
  • ТОВ "СКВ Логістик"; 
  • ТзОВ "Рометте"; 
  • ТОВ "Транс ВВ"; 
  • ТОВ "Аврора Авто"; 
  • ТОВ "Велес ЛТД"; 
  • ТОВ "Транс-Оптима"; 
  • ТОВ "Мапая-Транс"; 
  • ТОВ "ОптімаТтранс-Груп"; 
  • ТОВ "ОЛ Роудс"; 
  • ТОВ "Мото-Транс"; 
  • ТОВ "Фабер Логістик"; 
  • ТОВ "Трансарт"; 
  • ТОВ "Поле Транс"; 
  • ПП "Фірма "Нордек"; 
  • ТОВ "ЛВТ Гласс Сервіс"; 
  • ТОВ "Квалі Тек Транс"; 
  • ТОВ "СГ-Трейд"; 
  • ТОВ "Айвері"; 
  • ТОВ "Каховрефтранс"; 
  • ТОВ "Спешл Майнінг Солюшнз"; 
  • ТОВ "Марко-Трансбуд"; 
  • ПрАТ "АТП 11263"; 
  • ТОВ "Ава-Експрес"; 
  • ПП "Лис-Авто-Транс"; 
  • ТОВ "Євро Мак Тревел".

Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідний статус, становить 1006 підприємств.

Подати заявку на отримання статусу "критичності" можна через особистий кабінет у системі Єкіс "Укртрансбезпеки". Наступний розгляд документів та засідання Комісії заплановане на 2 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 19 березня статус "важливих для економіки" отримали 18 нових компаній, а ще 20 підприємств офіційно його підтвердили.

Автор:
Тетяна Ковальчук