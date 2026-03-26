Перелік стратегічно важливих перевізників України оновлено: хто отримав статус "критичних"

26 березня відбулося засідання Комісії, яка визначає підприємства автомобільної галузі, що мають важливе значення для національної економіки згідно з критеріями Наказу № 50. За результатами розгляду статус "критичності" отримали 17 нових компаній, а ще 28 суб’єктів господарювання підтвердили його відповідність.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

До переліку за рішенням Комісії додано:

ТОВ "Кіпер Транс";

ТОВ "Круїз Транс";

ТОВ "ВК-Авто";

ТОВ "Скрипник Транс";

ТОВ "Віптранс Логістик";

ТОВ "Фірма "Чернігівторгсервіс";

ТОВ "Ко Транс";

ТОВ "СМЛ Груп";

ТОВ "Н-Авто";

ТзОВ "Транспортник-Захід";

ТОВ "МЛК Транспорт";

ТОВ "СТ "Галактика";

ПП "Авто-Партнер";

ТОВ "ВРВ-Транс";

ПП "СПК-Карго";

ТОВ "Комфорт-Д";

ТОВ "Тревелбас".

Статус "важливих для національної економіки" підтвердили:

ТОВ "Ластівка Транс";

ТОВ "Компаж";

ТОВ "Кросс ТЛС";

ТОВ "СКВ Логістик";

ТзОВ "Рометте";

ТОВ "Транс ВВ";

ТОВ "Аврора Авто";

ТОВ "Велес ЛТД";

ТОВ "Транс-Оптима";

ТОВ "Мапая-Транс";

ТОВ "ОптімаТтранс-Груп";

ТОВ "ОЛ Роудс";

ТОВ "Мото-Транс";

ТОВ "Фабер Логістик";

ТОВ "Трансарт";

ТОВ "Поле Транс";

ПП "Фірма "Нордек";

ТОВ "ЛВТ Гласс Сервіс";

ТОВ "Квалі Тек Транс";

ТОВ "СГ-Трейд";

ТОВ "Айвері";

ТОВ "Каховрефтранс";

ТОВ "Спешл Майнінг Солюшнз";

ТОВ "Марко-Трансбуд";

ПрАТ "АТП 11263";

ТОВ "Ава-Експрес";

ПП "Лис-Авто-Транс";

ТОВ "Євро Мак Тревел".

Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідний статус, становить 1006 підприємств.

Подати заявку на отримання статусу "критичності" можна через особистий кабінет у системі Єкіс "Укртрансбезпеки". Наступний розгляд документів та засідання Комісії заплановане на 2 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 19 березня статус "важливих для економіки" отримали 18 нових компаній, а ще 20 підприємств офіційно його підтвердили.