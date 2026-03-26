Перелік стратегічно важливих перевізників України оновлено: хто отримав статус "критичних"
26 березня відбулося засідання Комісії, яка визначає підприємства автомобільної галузі, що мають важливе значення для національної економіки згідно з критеріями Наказу № 50. За результатами розгляду статус "критичності" отримали 17 нових компаній, а ще 28 суб’єктів господарювання підтвердили його відповідність.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".
До переліку за рішенням Комісії додано:
- ТОВ "Кіпер Транс";
- ТОВ "Круїз Транс";
- ТОВ "ВК-Авто";
- ТОВ "Скрипник Транс";
- ТОВ "Віптранс Логістик";
- ТОВ "Фірма "Чернігівторгсервіс";
- ТОВ "Ко Транс";
- ТОВ "СМЛ Груп";
- ТОВ "Н-Авто";
- ТзОВ "Транспортник-Захід";
- ТОВ "МЛК Транспорт";
- ТОВ "СТ "Галактика";
- ПП "Авто-Партнер";
- ТОВ "ВРВ-Транс";
- ПП "СПК-Карго";
- ТОВ "Комфорт-Д";
- ТОВ "Тревелбас".
Статус "важливих для національної економіки" підтвердили:
- ТОВ "Ластівка Транс";
- ТОВ "Компаж";
- ТОВ "Кросс ТЛС";
- ТОВ "СКВ Логістик";
- ТзОВ "Рометте";
- ТОВ "Транс ВВ";
- ТОВ "Аврора Авто";
- ТОВ "Велес ЛТД";
- ТОВ "Транс-Оптима";
- ТОВ "Мапая-Транс";
- ТОВ "ОптімаТтранс-Груп";
- ТОВ "ОЛ Роудс";
- ТОВ "Мото-Транс";
- ТОВ "Фабер Логістик";
- ТОВ "Трансарт";
- ТОВ "Поле Транс";
- ПП "Фірма "Нордек";
- ТОВ "ЛВТ Гласс Сервіс";
- ТОВ "Квалі Тек Транс";
- ТОВ "СГ-Трейд";
- ТОВ "Айвері";
- ТОВ "Каховрефтранс";
- ТОВ "Спешл Майнінг Солюшнз";
- ТОВ "Марко-Трансбуд";
- ПрАТ "АТП 11263";
- ТОВ "Ава-Експрес";
- ПП "Лис-Авто-Транс";
- ТОВ "Євро Мак Тревел".
Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідний статус, становить 1006 підприємств.
Подати заявку на отримання статусу "критичності" можна через особистий кабінет у системі Єкіс "Укртрансбезпеки". Наступний розгляд документів та засідання Комісії заплановане на 2 квітня 2026 року.
Нагадаємо, 19 березня статус "важливих для економіки" отримали 18 нових компаній, а ще 20 підприємств офіційно його підтвердили.