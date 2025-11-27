Темпи збору кукурудзи в Україні впали, близько третини урожаю ще залишається в полях

В Україні триває складна та уповільнена збиральна кампанія кукурудзи. На сьогодні аграрії вже намолотили майже 21 мільйон тонн, проте близько третини врожаю досі залишається в полях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР)

Найбільші затримки зі збором спостерігаються у північних і західних областях країни. Попри часткове покращення погодних умов, швидкість надходження нової кукурудзи на внутрішній та експортний ринок залишається суттєво обмеженою.

Вплив високої вологості зерна

Ключовою причиною обмеженої пропозиції є висока вологість зібраного зерна.

Аналітики департаменту сільськогосподарського кооперативу ПУСК (створеного в межах ВАР) пояснюють: "Щоб довести кукурудзу до необхідних показників, доводиться знімати по 10–12% вологості. Це сильно уповільнює роботу сушарок".

Через таке значне навантаження елеватори по всій країні стикаються з нестачею потужностей і змушені просити фермерів тимчасово призупинити завезення нових партій зерна. Це створює "вузьке місце" в логістичному ланцюжку.

Ціни зростають

На тлі дефіциту пропозиції на ринку спостерігається повільне, але стабільне зростання цін.

Спотові ціни залишаються стабільно вищими, ніж форвардні контракти, і становлять $211–212 за тонну. У гривневому еквіваленті показник досягає 10 100 – 10 200 грн/т і, ймовірно, зростатиме далі.

"Ми бачимо повільний, але стабільний рух вгору. Ціни можуть додавати по $1–2 на тонні щотижня", — прогнозують експерти, що підкреслює позитивний ціновий тренд, спричинений дефіцитом якісної пропозиції.

Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).