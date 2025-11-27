- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Темпи збору кукурудзи в Україні впали, близько третини урожаю ще залишається в полях
В Україні триває складна та уповільнена збиральна кампанія кукурудзи. На сьогодні аграрії вже намолотили майже 21 мільйон тонн, проте близько третини врожаю досі залишається в полях.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР)
Найбільші затримки зі збором спостерігаються у північних і західних областях країни. Попри часткове покращення погодних умов, швидкість надходження нової кукурудзи на внутрішній та експортний ринок залишається суттєво обмеженою.
Вплив високої вологості зерна
Ключовою причиною обмеженої пропозиції є висока вологість зібраного зерна.
Аналітики департаменту сільськогосподарського кооперативу ПУСК (створеного в межах ВАР) пояснюють: "Щоб довести кукурудзу до необхідних показників, доводиться знімати по 10–12% вологості. Це сильно уповільнює роботу сушарок".
Через таке значне навантаження елеватори по всій країні стикаються з нестачею потужностей і змушені просити фермерів тимчасово призупинити завезення нових партій зерна. Це створює "вузьке місце" в логістичному ланцюжку.
Ціни зростають
На тлі дефіциту пропозиції на ринку спостерігається повільне, але стабільне зростання цін.
Спотові ціни залишаються стабільно вищими, ніж форвардні контракти, і становлять $211–212 за тонну. У гривневому еквіваленті показник досягає 10 100 – 10 200 грн/т і, ймовірно, зростатиме далі.
"Ми бачимо повільний, але стабільний рух вгору. Ціни можуть додавати по $1–2 на тонні щотижня", — прогнозують експерти, що підкреслює позитивний ціновий тренд, спричинений дефіцитом якісної пропозиції.
Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).