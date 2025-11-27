Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Темпи збору кукурудзи в Україні впали, близько третини урожаю ще залишається в полях

кукурудза
Темпи збору кукурудзи в Україні відстають від минулорічних / Freepik

В Україні триває складна та уповільнена збиральна кампанія кукурудзи. На сьогодні аграрії вже намолотили майже 21 мільйон тонн, проте близько третини врожаю досі залишається в полях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР)

Найбільші затримки зі збором спостерігаються у північних і західних областях країни. Попри часткове покращення погодних умов, швидкість надходження нової кукурудзи на внутрішній та експортний ринок залишається суттєво обмеженою.

Вплив високої вологості зерна

Ключовою причиною обмеженої пропозиції є висока вологість зібраного зерна.

Аналітики департаменту сільськогосподарського кооперативу ПУСК (створеного в межах ВАР) пояснюють: "Щоб довести кукурудзу до необхідних показників, доводиться знімати по 10–12% вологості. Це сильно уповільнює роботу сушарок".

Через таке значне навантаження елеватори по всій країні стикаються з нестачею потужностей і змушені просити фермерів тимчасово призупинити завезення нових партій зерна. Це створює "вузьке місце" в логістичному ланцюжку.

Ціни зростають

На тлі дефіциту пропозиції на ринку спостерігається повільне, але стабільне зростання цін.

Спотові ціни залишаються стабільно вищими, ніж форвардні контракти, і становлять $211–212 за тонну. У гривневому еквіваленті показник досягає 10 100 – 10 200 грн/т і, ймовірно, зростатиме далі.

"Ми бачимо повільний, але стабільний рух вгору. Ціни можуть додавати по $1–2 на тонні щотижня", — прогнозують експерти, що підкреслює позитивний ціновий тренд, спричинений дефіцитом якісної пропозиції.

Нагадаємо, в Україні темпи експорту кукурудзи відстають від минулого року: за 24 дні листопада експортовано лише 1,26 млн т (проти 2,3 млн т торік), а з початку сезону 2025/26 – 3,12 млн т (порівняно з 6,98 млн т торік).

Автор:
Тетяна Ковальчук