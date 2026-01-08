Ціни на кукурудзу в портах України зростають через морози та дефіцит: прогноз для фермерів

В Україні спостерігається впевнене зростання закупівельних цін на кукурудзу на тлі негоди та затримки поставок. За тиждень експортні ціни виросли на 2-3 $/т до рівнів 204-206 $/т або 9800 - 9900 грн/т з доставкою до чорноморських портів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Електронної зернової біржі України.

Ситуація в Україні

Головною причиною стало поєднання сезонного затишшя та логістичних проблем у чорноморських портах. Через морози та снігопади пропозиція зерна від фермерів збільшиться не раніше 20-25 січня, тоді як трейдери вже запланували великі обсяги відвантажень.

Крім того, курс долару на міжбанку з початку 2026 року виріс на 1,5% до 42,92/42,96 грн/долар, завдяки чому закупівельні ціни на кукурудзу в портах підвищилися на 130 грн/т.

Протягом грудня 2025 року Україна відвантажила 1,92 млн т кукурудзи, але загалом за першу половину сезону експортовано лише 5,96 млн т. Це на 64% менше, ніж минулого року. Експерти зазначають: щоб вийти на заплановані 23 млн т за сезон, потрібно відвантажувати по 2,7-2,8 млн т щомісяця, що є складним завданням через високу вартість українського зерна порівняно зі світовими аналогами.

Світові тренди

Поки Україна бореться з морозами, Південна Америка та США демонструють високу активність, що тисне на світові котирування. Бразилія у грудні експортувала 6,13 млн т кукурудзи, що на 43% вище показника 2024 року. Гарна погода в регіоні лише покращує прогнози врожаю. Експорт США з вересня сягнув 26,8 млн т (+64,8% до минулого року), забезпечивши третину від річного плану.

Березневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго за тиждень до нового року знизились на 3%, але у перший тиждень 2026 року виросли на 1,6% до 176 $/т та торгуються на 0,7% вище, ніж місяць тому.

Прогноз для фермерів

Нинішнє зростання цін у портах України може бути короткочасним. Експерти очікують посилення конкурентної боротьби на світових ринках уже в лютому-березні, коли зросте пропозиція з Аргентини та України. Фермери, які мають готове до продажу зерно, можуть скористатися поточною хвилею зростання цін на цьому та наступному тижні.

Нагадаємо, у першій декаді грудня 2025 року Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму оновленому звіті на маркетинговий рік 2025/26 (МР) різко знизило прогноз врожаю кукурудзи в Україні одразу на 3 мільйони тонн, зафіксувавши його на позначці 29 млн т.