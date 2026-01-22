Фермери активізувати продажі кукурудзи, але ціни тримаються на високому рівні: чого чекати далі

В Україні сезонний продаж кукурудзи, який зазвичай стартує після 10–15 січня, цьогоріч зіткнувся з перешкодою. Через сильні морози логістика та поставки зерна зростають значно повільніше, ніж очікувалося, що дозволяє цінам утримуватися на високих позначках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ринок України

Проте на валютному фронті ситуація дещо стабілізувалася. Зниження курсу долара на міжбанку (з 43,59 до 43,15 грн/долар за тиждень) зупинило стрімке зростання гривневих цін на внутрішньому ринку. Водночас експортні ціни продемонстрували стійкість і навіть піднялися на 1–2 $/т, досягнувши рівня 205–206 $/т (або 10000–10150 грн/т) з доставкою до портів Чорного моря.

Крім того, як зазначають в "АПК Інформ", ціни попиту на фуражну кукурудзу в портах Великої Одеси та Дунаю зросли на 2-3 $/т і станом на 21 січня 2026 року озвучуються в діапазонах 203-210 і 200-208 $/т CPT-порт відповідно в порівнянні з показниками середини минулого тижня.

Аналітики вважають, що подальша доля цін всередині країни залежатиме від погоди. Очікуване потепління може дозволити фермерам відновити збирання кукурудзи, яка залишилася в полях. Це призведе до появи на ринку великої кількості дешевого, пошкодженого зерна, що неодмінно почне тиснути на внутрішні цінники.

Світові ринки

На глобальній арені ситуація виглядає більш спокійною. Березневі ф'ючерси в Чикаго наразі торгуються на рівні 166 $/т — це найнижчий показник із середини серпня. Трейдери прогнозують затишшя до кінця лютого, поки не будуть оприлюднені перші плани щодо площ посіву кукурудзи в США на 2026 рік.

На світовий ринок кукурудзи має значний сплив агросерктор Аргентин. Зараз в країні панує спека, яка загрожує знизити потенціал майбутнього врожаю. Проте загалом аргентинці налаштовані оптимістично: завдяки розширенню посівних площ врожай очікується на рівні 53–62 млн т, що значно перевищує торішні 50 млн т.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу виросли на 2-3 $/т до рівнів 204-206 $/т або 9800 - 9900 грн/т з доставкою до чорноморських портів.