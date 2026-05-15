Мінекономіки додало одразу 146 нових позицій до списку вітчизняної техніки з компенсацією 15%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15% вартості без ПДВ. Після оновлення у переліку міститься 1 354 найменування техніки та обладнання від 50 українських виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Перше розширення переліку у 2026 році — це одразу 146 нових найменувань української техніки та обладнання. Для покупців це більше позицій, які можна придбати з компенсацією 15% вартості, а для виробників — додатковий попит на продукцію", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

У перелік техніки та обладнання додано 146 нових найменувань, серед яких:

ПрАТ "Уманський завод Мегомметр" (Черкаська обл.) — 117 позицій;

ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська обл.) — 44 позиції;

ТДВ "Укрліфтсервіс" (м. Київ) — 38 позицій;

ПП "ЕЛТІЗ" (Запорізька обл.) — 34 позиції;

ТОВ "Альтеп.Ком" (м. Чернігів) — 27 позицій;

ПП "ТАД" (Хмельницька обл.) — 11 позицій;

ТОВ "Еверласт" (м. Одеса) — 4 позиції;

ПрАТ "ЗТР" (м. Запоріжжя) — 4 позиції;

ТОВ "НВП "Автоскладальний завод Патрон Авто" (м. Дніпро) — 3 позиції;

ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" (Полтавська обл.) — 3 позиції;

ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл.) — 1 позиція;

ТОВ "Чернігівський автозавод" (м. Чернігів) — 1 позиція;

ТОВ "Зміїв-Транс" (м. Харків) — 1 позиція.

За час дії програми покупці придбали 476 одиниць української техніки та обладнання на майже 1,2 млрд грн. Загальна сума часткової компенсації склала 148,8 млн грн.

Програма часткової компенсації діє з вересня 2024 року. Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Повний перелік опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Для участі в програмі виробнику необхідно: перевірити наявність продукції в Переліку видів техніки і обладнання вітчизняного виробництва: подати на пошту [email protected] електронну заявку, документи про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцію собівартості, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та фінансову звітність за чотири попередні квартали. Порядок оформлення визначено у Постанові КМУ №952. Потім товари включаються до переліку.

Щоб отримати компенсацію, покупцю потрібно: придбати техніку з Переліку через один із 29 уповноважених українських банків; подати в банк заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі. Після схвалення 15% вартості без ПДВ зарахуються на рахунок.

Нагадаємо, у квітні Мінекономіки затвердило перші виплати у межах програми компенсації 15% вартості придбаної вітчизняної техніки. Загальна сума затверджених компенсацій склала 20,8 млн грн, це на 19,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.