Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики добавило сразу 146 новых позиций в список отечественной техники с компенсацией 15%

промышленная техника
Минэкономики впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники с компенсацией 15% / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники и оборудования, которую покупатели могут приобрести с компенсацией 15% стоимости без НДС. После обновления в перечне содержится 1354 наименования техники и оборудования от 50 украинских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Первое расширение перечня в 2026 году - это сразу 146 новых наименований украинской техники и оборудования. Для покупателей это больше позиций, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости, а для производителей - дополнительный спрос на продукцию", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

В список техники и оборудования добавлено 146 новых наименований, среди которых:

  • ЧАО "Уманский завод Мегомметр" (Черкасская обл.) - 117 позиций;
  • ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования" (Кировоградская обл.) - 44 позиции;
  • ОДО "Укрлифтсервис" (г. Киев) - 38 позиций;
  • ЧП "ЭЛТИЗ" (Запорожская обл.) - 34 позиции;
  • ООО "Альтеп.Ком" (г. Чернигов) - 27 позиций;
  • ЧП "ТАД" (Хмельницкая обл.) - 11 позиций;
  • ООО "Эверласт" (г. Одесса) - 4 позиции;
  • ЧАО "ЗТР" (г. Запорожье) - 4 позиции;
  • ООО "НПП "Автосборочный завод Патрон Авто" (г. Днепр) - 3 позиции;
  • ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин" (Полтавская обл.) - 3 позиции;
  • ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл.) - 1 позиция;
  • ООО "Черниговский автозавод" (г. Чернигов) - 1 позиция;
  • ООО "Змиев-Транс" (г. Харьков) - 1 позиция.

За время действия программы покупатели приобрели 476 единиц украинской техники и оборудования почти на 1,2 млрд грн. Общая сумма частичной компенсации составила 148,8 млн. грн.

Программа частичной компенсации действует с сентября 2024 года. Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%. Полный список опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для участия в программе изготовителю необходимо: проверить наличие продукции в Перечне видов техники и оборудования отечественного производства: подать на почту [email protected] электронную заявку, документы о подтверждении степени локализации, калькуляцию себестоимости, расчет удельного веса затрат на оплату труда и финансовую отчетность за четыре предыдущих квартала. Порядок оформления определен в постановлении КМУ №952. Затем товары включаются в список.

Чтобы получить компенсацию, покупателю нужно: купить технику из Перечня через один из 29 уполномоченных украинских банков; подать в банк заявление, копию платежного документа и акт приемки-передачи. После одобрения 15% стоимости без НДС зачислятся на счет.

Напомним, в апреле Минэкономики утвердило первые выплаты в рамках программы компенсации 15% от стоимости приобретенной отечественной техники. Общая сумма утвержденных компенсаций составила 20,8 млн грн, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук