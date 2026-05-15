Минэкономики добавило сразу 146 новых позиций в список отечественной техники с компенсацией 15%

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники и оборудования, которую покупатели могут приобрести с компенсацией 15% стоимости без НДС. После обновления в перечне содержится 1354 наименования техники и оборудования от 50 украинских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Первое расширение перечня в 2026 году - это сразу 146 новых наименований украинской техники и оборудования. Для покупателей это больше позиций, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости, а для производителей - дополнительный спрос на продукцию", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

В список техники и оборудования добавлено 146 новых наименований, среди которых:

ЧАО "Уманский завод Мегомметр" (Черкасская обл.) - 117 позиций;

ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования" (Кировоградская обл.) - 44 позиции;

ОДО "Укрлифтсервис" (г. Киев) - 38 позиций;

ЧП "ЭЛТИЗ" (Запорожская обл.) - 34 позиции;

ООО "Альтеп.Ком" (г. Чернигов) - 27 позиций;

ЧП "ТАД" (Хмельницкая обл.) - 11 позиций;

ООО "Эверласт" (г. Одесса) - 4 позиции;

ЧАО "ЗТР" (г. Запорожье) - 4 позиции;

ООО "НПП "Автосборочный завод Патрон Авто" (г. Днепр) - 3 позиции;

ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин" (Полтавская обл.) - 3 позиции;

ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл.) - 1 позиция;

ООО "Черниговский автозавод" (г. Чернигов) - 1 позиция;

ООО "Змиев-Транс" (г. Харьков) - 1 позиция.

За время действия программы покупатели приобрели 476 единиц украинской техники и оборудования почти на 1,2 млрд грн. Общая сумма частичной компенсации составила 148,8 млн. грн.

Программа частичной компенсации действует с сентября 2024 года. Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%. Полный список опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для участия в программе изготовителю необходимо: проверить наличие продукции в Перечне видов техники и оборудования отечественного производства: подать на почту [email protected] электронную заявку, документы о подтверждении степени локализации, калькуляцию себестоимости, расчет удельного веса затрат на оплату труда и финансовую отчетность за четыре предыдущих квартала. Порядок оформления определен в постановлении КМУ №952. Затем товары включаются в список.

Чтобы получить компенсацию, покупателю нужно: купить технику из Перечня через один из 29 уполномоченных украинских банков; подать в банк заявление, копию платежного документа и акт приемки-передачи. После одобрения 15% стоимости без НДС зачислятся на счет.

Напомним, в апреле Минэкономики утвердило первые выплаты в рамках программы компенсации 15% от стоимости приобретенной отечественной техники. Общая сумма утвержденных компенсаций составила 20,8 млн грн, что на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.