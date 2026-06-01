Компенсации 15%: бизнес получит более шести миллионов гривен за приобретенную украинскую промтехнику

10 предприятий получат более шести млн грн компенсаций за отечественную технику / Freepik

Десять предприятий, которые в апреле приобрели промышленную технику и оборудование украинского производства, получат 6,36 млн. грн. частичной компенсации от государства. Минэкономики утвердило распределение бюджетных средств по апрельским заявкам в рамках программы компенсации 15% стоимости колесной, строительной и специальной техники отечественного происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за месяц бизнес приобрел 24 единицы украинской техники: лифты разных модификаций; вагоны-цистерны для нефтепродуктов; грузовые автомобили; трансформатор; погрузчик; транспортное оборудование.

"В апреле благодаря государственной программе компенсации 15% сразу 7 украинских производителей получили дополнительный доход на общую сумму 50,9 млн грн. Эти средства они смогут потратить на развитие производства, что является главной целью политики "Сделано в Украине", - сообщил замминистра Виталий Киндратов.

За весь период действия программы с ноября 2024 217 предприятий приобрели 461 единицу техники и оборудования украинских брендов. Общая сумма закупки превысила 1,2 млрд. грн. В настоящее время каталог товаров, за которые можно получить 15% возмещения, насчитывает 1354 технических наименования от 50 украинских машиностроительных заводов.

Как работает программа и условия участия

Частичная компенсация 15% стоимости без учета НДС действует в Украине с сентября 2024 года. Она распространяется на технику, изготовленную в Украине и имеющую степень локализации не менее 40%. Актуальный список доступного оборудования опубликован на официальном сайте Министерства экономики.

Чтобы включить свою продукцию в программу, производитель должен выполнить следующие шаги:

  • проверить наличие техники в официальном Государственном реестре;
  • отправить электронную заявку;
  • добавить документы о подтверждении степени локализации, калькуляции себестоимости и расчете удельного веса затрат на оплату труда;
  • предоставить финансовую отчетность за четыре предыдущих квартала;
  • ждать включения товара в перечень после проверки Минэкономики.

Для получения 15% компенсации покупателю необходимо: купить технику из официального Перечня через уполномоченный банк, в настоящее время в программе принимают участие 29 банков; подать в банк заявление, копию платежного документа и акт приемки-передачи; получить деньги на счет после одобрения документов.

Справочно

Государственная программа поддержки является частью национальной платформы "Сделано в Украине", инициированной для стимулирования внутреннего спроса на отечественные товары. Финансирование программы производится за счет средств государственного бюджета. Ознакомиться с полным списком аккредитованных банков-партнеров и скачать бланки заявлений для получения выплат можно на официальном вебпортале Министерства экономики Украины.

Напомним, в мае Минэкономики впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники и оборудования, которую покупатели могут приобрести с компенсацией 15% стоимости без НДС.

Татьяна Ковальчук