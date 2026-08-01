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Сухомлин подав у відставку з Агентства відновлення: хто може його замінити

Сергій Сухомлин
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин / Агентство відновлення

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин 29 липня подав заяву про звільнення за власним бажанням. Остаточне рішення має ухвалити Кабінет міністрів, а одним з основних кандидатів на посаду називають міського голову Маріуполя Вадима Бойченка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення NV Бізнес.

За даними видання, Сухомлин провів кілька годин із Бойченком, щоб ознайомити його з поточними справами та проєктами агентства. Водночас офіційного рішення про призначення нового керівника наразі немає.

Сухомлин також заявив, що готовий за потреби залишитися радником і допомогти наступнику під час передачі справ.

Своє рішення він пояснив наміром повернутися до приватного сектору після близько десяти років на державній та муніципальній службі. Сухомлин розглядає менеджерські посади у будівельній галузі, зокрема у спільних проєктах українських і європейських компаній.

Кабмін призначив Сухомлина головою Агентства відновлення 27 вересня 2024 року. До цього він обіймав посаду міського голови Житомира.

Автор:
Тетяна Гойденко