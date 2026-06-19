Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків ще 22 млн грн: хто отримав найбільші виплати

У травні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, зросла на 22,5 млн грн. Найбільшу частину коштів отримали кредитори сьомої черги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Понад 10,9 млн грн із цієї суми спрямували кредиторам сьомої черги. До них, зокрема, належать юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами.

Ще 5 млн грн було спрямовано на задоволення вимог кредиторів АТ "Комінвестбанк". У Фонді зазначили, що банк наближається до завершення розрахунків із кредиторами: фактично за рік від початку ліквідації задоволено 99% їхніх вимог.

"Врегулювання неплатоспроможних банків за участі інвесторів чи приймаючих банків дозволяє не лише підтримати стабільність фінансової системи, а й максимально захистити інтереси кредиторів. У випадку "Комінвестбанку" застосування інструменту передачі активів і зобов’язань приймаючому банку створило передумови для оперативних розрахунків з юрособами", — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

За її словами, за рік від початку ліквідації "Комінвестбанку" задоволено 99% вимог кредиторів, і цей приклад є частиною стратегії Фонду.

Також 5,5 млн грн спрямували на задоволення вимог кредиторів третьої черги, що виникли, зокрема, для покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Решту коштів виплатили кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 76,6 млрд грн. Із цієї суми близько 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України, включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів.

Задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації відбувається за рахунок продажу та управління активами цих банків, зокрема погашення кредитів, доходів за цінними паперами, оренди майна та інших джерел.

Зауважимо, з початку року Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 16,7 млн грн гарантованого відшкодування.