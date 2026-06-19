Фонд гарантирования выплатил вкладчикам обанкротившихся банков еще 22 млн грн: кто получил наибольшие выплаты

В мае 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидирующих Фонд гарантирования вкладов физических лиц, выросла на 22,5 млн грн. Наибольшую часть денежных средств получили кредиторы седьмой очереди.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Более 10,9 млн. грн. из этой суммы направили кредиторам седьмой очереди. К ним, в частности, относятся юрлица-клиенты банка, не связанные с банком лицами.

Еще 5 млн. грн. было направлено на удовлетворение требований кредиторов АО "Коминвестбанк". В Фонде отметили, что банк близится к завершению расчетов с кредиторами: фактически за год с начала ликвидации удовлетворено 99% их требований.

"Урегулирование неплатежеспособных банков с участием инвесторов или принимающих банков позволяет не только поддержать стабильность финансовой системы, но и максимально защитить интересы кредиторов. В случае "Коминвестбанка" применение инструмента передачи активов и обязательств принимающему банку создало предпосылки для оперативных расчетов с юрлицами", - отметила директор-распорядитель Фонда.

По ее словам, за год с начала ликвидации Коминвестбанка удовлетворено 99% требований кредиторов, и этот пример является частью стратегии Фонда.

Также 5,5 млн грн было направлено на удовлетворение требований кредиторов третьей очереди, которые возникли, в частности, для покрытия расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Остальные средства выплатили кредиторам других очередей.

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 июня 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на 76,6 млрд грн. Из этой суммы около 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн - Национальному банку Украины, включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей.

Удовлетворение требований кредиторов банков в ликвидации происходит за счет продажи и управления активами этих банков, в частности, погашения кредитов, доходов по ценным бумагам, аренды имущества и других источников.

Заметим, с начала года Фонд гарантирования выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 16,7 млн грн гарантированного возмещения.