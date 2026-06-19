40 млн евро вместо 117 млн: Whirlpool окончательно ушла из России

Турецкий производитель бытовой техники Arçelik договорился с Whirlpool Holdings LLC об единовременной выплате €40 млн, после которой Whirlpool откажется от всех имеющихся и возможных будущих платежей по соглашению по продаже российского бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Arçelik в системе раскрытия информации.

В 2022 году Arçelik договорилась купить российский бизнес Whirlpool. В него входили компании Indesit International JSC и Whirlpool RUS LLC, впоследствии объединившиеся в IHP Appliances LLC.

Первоначальные условия предполагали, что цена покупки будет рассчитываться путем вычета определенных обязательств на годовой основе и будет зависеть от результатов в течение десяти лет после закрытия сделки. Платежи должны были производиться при определенных условиях, в том числе при наличии распределенных ресурсов.

Теперь стороны пересмотрели условия соглашения. Arçelik единовременно выплатит Whirlpool 40 млн евро, после чего все действующие и возможные будущие платежные обязательства за российский бизнес будут прекращены.

По состоянию на 31 марта 2026 года Arçelik учитывала долгосрочное обязательство по этому соглашению на 6,007 млрд. турецких лир — это около €117 млн. по курсу на тот период.

Завершение соглашения планируется до конца июня при условии выполнения определенных условий закрытия.

Напомним, в прошлом году сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опровергла слухи о том, что компания может снова вернуться в Россию.