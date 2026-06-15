З початку року вкладники збанкрутілих банків отримали 16,7 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-травні 2026 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 16,7 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

У травні сума виплат становила 401,6 тис. грн. Найбільше коштів за місяць отримали вкладники ПАТ "Радикал Банк" — 145,54 тис. грн, АТ "Мегабанк" — 106,72 тис. грн та АТ "МР Банк" — 68,8 тис. грн.

Також у травні Фонд здійснював виплати вкладникам АТ "Банк "Національні інвестиції", АТ "Банк Форвард", АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "КБ "Надра", АТ "Банк "Київська Русь" та АТ "Банк Національний кредит".

Загалом від початку роботи Фонду сума гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн. Виплати отримали понад 2 млн вкладників.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн.

У ФГВФО наголошують, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються виключно з власних ресурсів. Станом на 31 травня 2026 року кошти Фонду становили 59,2 млрд грн.

З 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування в Україні діє 100% гарантія за вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Гарантовані виплати можна отримати через застосунок "Дія".

Для вкладників це означає збереження повного захисту коштів у банках на період воєнного стану. Для фінансової системи — підтримку довіри до банківського сектору навіть під час ліквідації окремих установ.

Зауважимо, у квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.