Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З початку року вкладники збанкрутілих банків отримали 16,7 млн грн

суд, штраф
З початку року вкладники збанкрутілих банків отримали 16,7 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-травні 2026 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 16,7 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

У травні сума виплат становила 401,6 тис. грн. Найбільше коштів за місяць отримали вкладники ПАТ "Радикал Банк" — 145,54 тис. грн, АТ "Мегабанк" — 106,72 тис. грн та АТ "МР Банк" — 68,8 тис. грн.

Також у травні Фонд здійснював виплати вкладникам АТ "Банк "Національні інвестиції", АТ "Банк Форвард", АТ "Дельта Банк", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "КБ "Надра", АТ "Банк "Київська Русь" та АТ "Банк Національний кредит".

Загалом від початку роботи Фонду сума гарантованого відшкодування сягнула 105,1 млрд грн. Виплати отримали понад 2 млн вкладників.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн.

У ФГВФО наголошують, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються виключно з власних ресурсів. Станом на 31 травня 2026 року кошти Фонду становили 59,2 млрд грн.

З 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування в Україні діє 100% гарантія за вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Гарантовані виплати можна отримати через застосунок "Дія".

Для вкладників це означає збереження повного захисту коштів у банках на період воєнного стану. Для фінансової системи — підтримку довіри до банківського сектору навіть під час ліквідації окремих установ.

Зауважимо, у квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.

Автор:
Тетяна Гойденко