С начала года вкладчики обанкротившихся банков получили 16,7 млн. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-мае 2026 года выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 16,7 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

В мае сумма выплат составила 401,6 тыс. грн. Больше всего средств за месяц получили вкладчики ОАО "Радикал Банк" - 145,54 тыс. грн, АО "Мегабанк" - 106,72 тыс. грн и АО "МР Банк" - 68,8 тыс. грн.

Также в мае Фонд производил выплаты вкладчикам АО "Банк "Национальные инвестиции", АО "Банк Форвард", АО "Дельта Банк", АО "Банк "Финансы и Кредит", ПАО "КБ "Надра", АО "Банк "Киевская Русь" и АО "Банк Национальный кредит".

Всего с начала работы Фонда сумма гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Выплаты получили более 2 млн. вкладчиков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн.

В ФГВФЛ подчеркивают, что выплаты гарантированного возмещения производятся исключительно из собственных ресурсов. По состоянию на 31 мая 2026 средства Фонда составили 59,2 млрд грн.

С 13 апреля 2022 года во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены в Украине действует 100% гарантия по вкладам. Она распространяется на срочные депозиты, а также денежные средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Гарантированные выплаты можно получить через приложение "Действие".

Для вкладчиков это означает сохранение полной защиты денежных средств в банках на период военного положения. Для финансовой системы поддержка доверия к банковскому сектору даже при ликвидации отдельных учреждений.

Отметим, что в апреле 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, составила 125,5 млн грн. Основную часть этих средств — более 88,4 млн грн — получили компании и фирмы, являющиеся кредиторами 7-й очереди.