ФГВФО через суди стягує мільярди з ексвласників 13 банків

Протягом 6–10 квітня суди України розглядають низку позовів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних осіб та колишніх власників 13 банків, які перебувають у процесі ліквідації. Йдеться про справи в межах кримінальних проваджень у судах першої інстанції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Зокрема, 6 квітня у Вищому антикорупційному суді продовжився розгляд справи №991/576/22 за позовом ФГВФО до пов’язаної особи ПАТ "Родовід Банк" щодо відшкодування 800 млн грн.

9 квітня ВАКС також розглядатиме ще одну справу, пов’язану з цим банком, — позов на понад 18 млн грн (справа №991/847/24). За матеріалами ліквідації встановлено, що виведення коштів здійснювалося через фіктивні договори оренди, ремонту та юридичних послуг, а також через кредитування неплатоспроможних позичальників із заміною забезпечення на неіснуючі активи.

7 квітня Господарський суд Києва розпочав розгляд по суті позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ "Банк "Київська Русь" у справі про відшкодування збитків майже на 1,6 млрд грн.

9 квітня у Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд справи щодо пов’язаних осіб ПАТ КБ "Євробанк" із вимогою відшкодування 420 млн грн. Під час ліквідації банку було зафіксовано ризикові операції, зокрема укладення збиткових угод із цінними паперами.

Того ж дня у Голосіївському районному суді Києва розглядається позов ФГВФО до пов’язаних осіб ПАТ "Банк "Михайлівський" на суму 202,2 млн грн.

За даними ліквідаційної процедури, у банку перед визнанням неплатоспроможним відбувалися фіктивні операції з кредитним портфелем, продаж "сміттєвих" цінних паперів та видача незабезпечених кредитів фіктивним компаніям.

Зауважимо, у січні–лютому 2026 року банки під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали 163 млн грн. Ці кошти залучені від погашення кредитів, оренди майна та реалізації активів для подальшої виплати кредиторам