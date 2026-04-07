ФГВФО продає активи чотирьох банків: стартова ціна — понад 64 млн грн

Цього тижня, з 6 по 10 квітня, у системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів чотирьох банків, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова вартість усіх лотів становить 64,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Із цієї суми 24,6 млн грн припадає на права вимоги за кредитами, ще 39,2 млн грн — на об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та інші основні засоби. Окремо дебіторська заборгованість виставлена на продаж за 0,5 млн грн, а цінні папери — зі стартовою ціною 0,02 млн грн.

Найбільший обсяг активів пропонує АТ "Комінвестбанк" — на 59,1 млн грн. Із них 34 млн грн становлять нерухомість, земельні ділянки та основні засоби, а 24,6 млн грн — права вимоги за кредитами. Також до продажу включено дебіторську заборгованість на 0,5 млн грн.

АТ "Промінвестбанк" виставив пул основних засобів зі стартовою ціною 5,2 млн грн. АТ "Мегабанк" пропонує основні засоби за 0,08 млн грн, а АТ "МР Банк" виставив цінні папери з початковою ціною 0,02 млн грн.

У Фонді зазначають, що кошти від реалізації активів спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків.

Зауважимо, у січні–лютому 2026 року банки під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали 163 млн грн. Ці кошти залучені від погашення кредитів, оренди майна та реалізації активів для подальшої виплати кредиторам