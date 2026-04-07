ФГВФЛ продает активы четырех банков: стартовая цена — более 64 млн грн

ФГВФЛ продает активы четырех банков / Depositphotos

На этой неделе, с 6 по 10 апреля, в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов четырех банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 64,4 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Из этой суммы 24,6 млн. грн. приходится на права требования по кредитам, еще 39,2 млн. грн. — на объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и другие основные средства. Отдельно дебиторская задолженность выставлена на продажу за 0,5 млн. грн., а ценные бумаги — со стартовой ценой 0,02 млн. грн.

Наибольший объем активов предлагает АО "Коминвестбанк" - на 59,1 млн грн. Из них 34 млн. грн. составляют недвижимость, земельные участки и основные средства, а 24,6 млн. грн. — права требования по кредитам. Также в продажу включена дебиторская задолженность на 0,5 млн грн.

АО "Проминвестбанк" выставило пул основных средств со стартовой ценой 5,2 млн грн. АО "Мегабанк" предлагает основные средства за 0,08 млн. грн., а АО "МР Банк" выставило ценные бумаги с начальной ценой 0,02 млн. грн.

В Фонде отмечают, что денежные средства от реализации активов направляются на расчеты с кредиторами банков.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года банки под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц получили 163 млн грн. Эти средства привлечены от погашения кредитов, аренды имущества и реализации активов для последующей выплаты кредиторам

Автор:
Татьяна Гойденко