Фонд гарантирования вкладов выплатил 1,8 млн грн гарантированного возмещения в феврале

По состоянию на февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

Всего с начала работы Фонда сумма выплат составила 105,1 млрд грн, и возмещение получили более 2 млн вкладчиков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Фонд производит выплаты исключительно из собственных ресурсов. На 28 февраля 2026 года средства Фонда составили 54,3 млрд. грн.

С 12 марта 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных АО "Мотор-Банк" и АО "Первый Инвестиционный Банк".