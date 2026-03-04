Запланована подія 2

Более 80% активов обанкротившихся банков являются неработающими кредитами – ФГВФЛ

Почти весь баланс обанкротившихся банков состоит из кредитов

Около 90% активов, находящихся на балансе банков в состоянии ликвидации, составляют кредиты физических и юридических лиц. Однако качество этого портфеля остается низким: более 80% ссуд классифицируются как неработающие (NPL).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Виктория Степанец.

Она отметила, что опыт ликвидации банков подтверждает тенденцию к прекращению обслуживания даже самых надежных кредитов.

По словам Степанец, Фонд ввел системный подход к работе с должниками, прежде всего, предлагая физическим и юридическим лицам возможность реструктуризации задолженности на чрезвычайно лояльных условиях.

Работа ведется по нескольким направлениям:

  • реструктуризация задолженности на лояльных условиях физических и юридических лиц;
  • судебно-претензионная и внесудебная работа с должниками;
  • продажа прав требования по неработающим кредитам.

Чиновница напомнила, что аукционы по продаже активов проходят в системе Прозорро.Продажи. Участие в торгах могут принимать физические и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу кредитным договорам. А информация о выставленных на продажу активах размещается в публичном паспорте, а также в комнате данных, в частности – в виртуальной.

"За время полномасштабной войны поступления в ликвидируемые банки превысили 20 млрд грн. Из них более 9 млрд грн получено от реализации активов, и половина этой суммы – от продажи кредитов. И почти 2,6 млрд грн составляют поступления от погашения кредитов. Кстати, по программам реструктуризации заемщики уплатили 1,4 млрд грн", - заявила Степанец.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.

Автор:
Татьяна Бессараб