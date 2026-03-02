ФГВФЛ продал права требования по кредитам "Велта" за 895 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 2 марта 2026 провел аукцион по продаже прав требования по кредитным договорам 2011 и 2013 годов между ликвидированным Проминвестбанком и ООО ПКФ "Велта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз ФГВФО.

Стартовая цена лота составила 8,95 млрд. грн. Торги прошли через систему Прозорро.Продажи в формате голландского аукциона (пошаговое снижение цены). Победителем стало ООО "Европейский литий Украина", предложившее 894,8 млн грн.

По словам CEO "Велта" Андрея Бродского, проведение аукциона является частью законной процедуры ликвидации банка. Компания продолжает производство и движется к завершению международного соглашения, которое откроет новый этап развития проектов в сфере критических материалов.

Кредитные обязательства "Велта" были сформированы в 2011 и 2013 годах и реструктуризированы в 2023 году без списания или прощения долга. Рост гривневого эквивалента обязательств объясняется преимущественно валютной переоценкой, поскольку большая часть долга номинирована в долларах США. Валютная составляющая долга при этом выросла всего на 5%.

Аукцион состоялся на фоне интеграции "Велта" в международную структуру через обмен акциями из European Lithium Limited (ASX) в рамках трансформации группы в партнерстве с Critical Metals Corp. (NASDAQ). В рамках соглашения European Lithium приобретет 100% акций "Велта", а действующие владельцы получат 10% акций European Lithium.

Напомним, 20 февраля ФГВФЛ объявил новый аукцион по продаже прав требования по двум кредитным договорам "Проминвестбанка", заключенным в 2011 и 2013 годах, обеспеченными производственными активами и другим залогом и поручительством, связанными с добывающим бизнесом группы компаний "Велта" (Velta).