Долги титановой компании "Велта" продают со скидкой до 90%

Бирзуловский горнообогатительный комплекс
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил новый аукцион по продаже прав требования по двум кредитным договорам "Проминвестбанка", заключенным в 2011 и 2013 годах, обеспеченным производственными активами и другим залогом и поручительством, связанным с добывающим бизнесом группы компаний "Велта" (Velta).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Торги со скидкой

Отмечается, что торги намечены на 2 марта 2026 года. Они будут стартовать с около 8,95 млрд грн по правилам "голландского аукциона" – цена в течение торговой сессии будет снижаться на 1% в шаге и может упасть на 90%. Издание отмечает, что лот можно приобрести за 10% стоимости от стартовой цены или 895 млн. грн.

Для участия в торгах потенциальные покупатели должны отвечать квалификационным требованиям и внести гарантийный взнос в размере 89,5 млн грн.

Аукцион 2 марта станет четвертой попыткой ФГВФЛ продать долги "Велты". Предыдущие не состоялись из-за отсутствия зарегистрированных участников. Лот не заинтересовал рынок, несмотря на то, что эти аукционы также были "голландскими" со снижением цены на -30%, -50% и -80% соответственно.

Между тем сумма обязательств по долгам "Велты" существенно выросла и по состоянию на 1 декабря 2025 года превышала 8,95 млрд грн против около 5,8 млрд грн по состоянию на 1 июля 2022 года. Поскольку часть обязательства номинирована в долларах США, на рост суммы долга повлияла курсовая разница.

О Velta

Velta – это титановая компания, базирующаяся в США, деятельность которой расположена преимущественно в центральной Украине и включает отлаженные горнодобывающие и обогатительные мощности, в частности, Бурзуловский ГОК и Лекаровское месторождение.

Активы группы включают ресурсы ильменита и титановой руды, связанные с обогатительными мощностями, собственными технологиями и путями развития, направленные на поставку высококачественных титановых материалов на мировые рынки.

"Велта Холдинг" Андрея Бродского и партнеров (Виталий Малахов, Вадим Москаленко) контролирует в Украине два месторождения титановых руд: Бирзуловское (разрабатывает ООО "ПКФ "Велта", на базе месторождения действует горно-обогатительный комбинат) и Кировоград.

До полномасштабного вторжения компания "Велта" занимала 2% мирового рынка ильменита (руда для получения титана) и добывала около 33% титанового сырья в Украине. Сейчас компания продолжает экспортировать титановую руду и имеет большие планы расширения производства в Украине и строительства заводов в США.

В начале 2026 года стало известно о соглашении о выкупе американской компании Velta Holding (материнской для украинских активов группы Бродского и партнеров) австралийской компанией European Lithium Limited

В феврале украинская титановая компания Velta сообщила, что готовится к выходу на американскую технологическую биржу NASDAQ.

Автор:
Светлана Манько