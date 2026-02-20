Борги української титанової компанії "Велта" продають зі знижкою до 90%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив новий аукціон із продажу прав вимоги за двома кредитними договорами "Промінвестбанку", укладеними у 2011 і 2013 роках, забезпеченими виробничими активами та іншою заставою і порукою, повʼязаними з видобувним бізнесом групи компаній "Велта" (Velta) Андрія Бродського.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Торги зі знижкою

Зазначається, що торги призначено на 2 березня 2026 року. Вони стартуватимуть із близько 8,95 млрд грн за правилами "голландського аукціону" – ціна протягом торгової сесії знижуватиметься на 1% за крок і може впасти на 90%. Видання зауважує, що лот можна придбати за 10% вартості від стартової ціни або 895 млн грн.

Для участі у торгах потенційні покупці мають відповідати кваліфікаційним вимогам і зробити гарантійний внесок у розмірі 89,5 млн грн.

Аукціон 2 березня буде четвертою спробою ФГВФО продати борги "Велти". Попередні не відбулися через відсутність зареєстрованих учасників. Лот не зацікавив ринок попри те, що ці аукціони також були "голландськими" зі зниженням ціни на -30%, -50% і -80% відповідно.

Тим часом, сума зобовʼязань за боргами "Велти" суттєво зросла і станом на 1 грудня 2025 року перевищувала 8,95 млрд грн проти близько 5,8 млрд грн станом на 1 липня 2022 року. Оскільки частина зобовʼязань номінована в доларах США, на зростання суми боргу вплинула курсова різниця.

Про Velta

Velta – це титанова компанія, що базується в США, діяльність якої розташована переважно в центральній Україні та включає налагоджені гірничодобувні та збагачувальні потужності, зокрема Бурзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов’язані збагачувальні потужності, власні технології та шляхи розвитку, спрямовані на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

“Велта Холдинг” Андрія Бродського і партнерів (Віталій Малахов, Вадим Москаленко) контролює в Україні два родовища титанових руд: Бирзулівське (розробляє ТОВ “ВКФ “Велта”, на базі родовища діє гірничо-збагачувальний комбінат) і Лікарівське. Обидві ділянки надр розташовані в Кіровоградській області.

До повномасштабного вторгнення компанія "Велта" займала 2% світового ринку ільменіту (руда для отримання титану) та видобувала близько 33% титанової сировини в Україні. Зараз компанія продовжує експортувати титанову руду та має великі плани щодо розширення виробництва в Україні та будівництва заводів в США.

На початку 2026 року стало відомо про угоду щодо викупу американської компанії Velta Holding (материнської для українських активів групи Бродського і партнерів) австралійською компанією European Lithium Limited

У лютому українська титанова компанія Velta повідомила, що готується до виходу на американську технологічну біржу NASDAQ.