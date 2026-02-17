Український виробник титану готується до виходу на американську біржу NASDAQ

Українська титанова компанія Velta Holding (“Velta”, “Велта”) готується до виходу на американську технологічну біржу NASDAQ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

На початку 2026 року її власник, бізнесмен Андрій Бродський, погодив умови продажу компанії американській інвестиційній групі CRML в рамках угоди, що отримала неформальну назву "угода про виживання і перезапуск".

Після завершення перевірок партнери розглянуть можливість виділення Velta в окрему структуру для виходу на NASDAQ — найбільший у світі торговельний майданчик для технологічних компаній.

Це дозволить залучити значний обсяг фінансування для реалізації амбітних планів: будівництва нового заводу з виробництва металевого титану за власною технологією та посилення R&D-компонента.

Чому саме NASDAQ

Вибір NASDAQ замість інших бірж є стратегічним. Ця біржа ідеально відповідає планам Velta щодо впровадження інноваційних методів виробництва. Це забезпечить українській компанії прямий доступ до капіталу провідних інвестиційних фондів США та світу.

За словами учасників ринку, угода не тільки відкриває нові джерела фінансування, а й формує основу для трансформації українського виробника титану у глобального гравця з технологічними компетенціями.

Частина стратегії включає інвестиції у власну енергогенерацію для зниження собівартості та підвищення операційної ефективності.

Перспективи компанії

Успішний вихід на NASDAQ може стати одним із найбільш значущих кейсів українського M&A у важкі роки після 2022 року, показавши, що компанії з високотехнологічними продуктами та експортною орієнтацією можуть привертати увагу західних інвесторів та виходити на глобальні фінансові ринки.

Про Velta

Velta – це титанова компанія, що базується в США, діяльність якої розташована переважно в центральній Україні та включає налагоджені гірничодобувні та збагачувальні потужності, зокрема Бурзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов’язані збагачувальні потужності, власні технології та шляхи розвитку, спрямовані на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

“Велта Холдинг” Андрія Бродського і партнерів (Віталій Малахов, Вадим Москаленко) контролює в Україні два родовища титанових руд: Бирзулівське (розробляє ТОВ “ВКФ “Велта”, на базі родовища діє гірничо-збагачувальний комбінат) і Лікарівське. Обидві ділянки надр розташовані в Кіровоградській області.

До повномасштабного вторгнення компанія "Велта" займала 2% світового ринку ільменіту (руда для отримання титану) та видобувала близько 33% титанової сировини в Україні. Зараз компанія продовжує експортувати титанову руду та має великі плани щодо розширення виробництва в Україні та будівництва заводів в США.

Раніше засновник та керівник "Велти" Андрій Бродський розказав Delo.ua про наміри іноземних інвесторів інвестувати в видобування критичної сировини в Україні, про плани з будівництва заводу в США, а також про перспективи розширення перероблення ільменіту в Україні.