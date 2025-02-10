В 2024 році "Велта" виробила 97 тис. тонн ільменітового концентрату

У 2024 році компанія “Велта” виробила 97 тис. ільменітового концентрату, що на 40% менше за планові показники. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів засновник та гендиректор "Велти" Андрій Бродський.

"97 000 тонн ільменітового концентрату, порівняно з довоєнними часами ми знизили виробництво вдвічі, а план який був на 2024 рік на жаль виконаний на 60%. Чому так? Головна причина — стан в українській енергетиці. Минулого року ми в середньому отримували лише 50% від необхідного нам обсягу електроенергії. З такими лімітами працювати було неможливо", — сказав топменеджер.

За його словами, компанія вже розробляє певні заходи щодо посилення власної енергонезалежності. Проте досягнення повної енергонезалежності будуть дуже затратними для компанії, а витрати на такі проєкти починаються з 10 млн доларів.

Бродський додав, що поточний рівень завантаженості підприємства не перевищує 50-60%. При цьому він зауважив що попит на продукцію досить високий та компанія могла б продати весь її обсяг вироблений за майбутні півтора року. Але він боїться підписувати контракти через нестабільну ситуацію в енергетиці.

"Велта" передумала будувати завод в Україні

Перед початком повномасштабної війни "Велта" починала будувати пілотний завод з виготовлення титанових виробів за власною технологією, отримавши в оренду приміщення у Новомосковську Дніпропетровської області.

Крім того, компанія взяла в довгострокову оренду територію колишньої шахти поруч з її збагачувальним комбінатом у Новомиргороді Кировоградської області та почала проектування великого підприємства.

Однак на початку війни, як розповідав Бродський, через побоювання окупації було ухвалено рішення створювати перше підприємство з переробки титанової сировини вже за кордоном України.

За словами підприємця, "Велта" мала напрацювання з будівництва підприємства в ОАЕ, однак зрештою вибір пав на США як країну-лідера у виробництві сучасної високотехнологічній зброї, яке, зокрема, потребує й титану.

Про будівництво заводу в США та роботу українських активів "Велти", інтерес американських інвесторів до українських критичних матеріалів, а також позиції російських виробників у світі читайте в інтерв'ю Андрія Бродського для Delo.ua.