В 2024 году "Велта" произвела 97 тыс. тонн ильменитового концентрата

В 2024 году компания "Велта" произвела 97 тыс. ильменитового концентрата, что на 40% меньше плановых показателей. Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель и гендиректор "Велты" Андрей Бродский.

"97 000 тонн ильменитового концентрата, по сравнению с довоенными временами мы снизили производство вдвое, а план который был на 2024 год к сожалению выполнен на 60%. Почему так? Главная причина — состояние в украинской энергетике. В прошлом году мы в среднем получали только 50% от необходимого нам объема электроэнергии.

По его словам, компания уже разрабатывает определенные меры по усилению собственной энергонезависимости. Однако достижения полной энергонезависимости будут очень затратными для компании, а затраты на такие проекты начинаются с 10 млн. долларов.

Бродский добавил, что текущий уровень загруженности предприятия не превышает 50-60%. При этом он отметил, что спрос на продукцию достаточно высок и компания могла бы продать весь ее объем произведенный за будущие полтора года. Но он боится подписывать контракты из-за нестабильной ситуации в энергетике.

"Велта" передумала строить завод в Украине

Перед началом полномасштабной войны "Велта" начинала строить пилотный завод по изготовлению титановых изделий по своей технологии, получив в аренду помещение в Новомосковске Днепропетровской области.

Кроме того, компания взяла в долгосрочную аренду территорию бывшей шахты рядом с ее обогатительным комбинатом в Новомиргороде Кировоградской области и начала проектирование крупного предприятия.

Однако в начале войны, как рассказывал Бродский, из-за опасений оккупации было принято решение создавать первое предприятие по переработке титанового сырья уже за границей Украины.

По словам предпринимателя, "Велта" имела наработки по строительству предприятия в ОАЭ, однако в конечном итоге выбор пал на США как страну-лидера в производстве современного высокотехнологичного оружия, в том числе нуждающегося и в титане.

О строительстве завода в США и работе украинских активов "Велты", интересе американских инвесторов к украинским критическим материалам, а также позиции российских производителей в мире читайте в интервью Андрея Бродского для Delo.ua.