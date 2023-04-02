Виробник титану "Велта" вирішив будувати нове підприємство у США замість Новомосковська чи ОАЕ: які причини

Власник та генеральний директор гірничодобувної компанії "Велта" Андрій Бродський заявляє, що обрав для створення підприємства з випуску титанових виробів США. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, ви, мабуть, пам'ятаєте, що перед початком повномасштабної війни ми, "Велта", починали будувати пілотний завод з виготовлення титанових виробів за нашою власною технологією. Ми отримали в оренду промислове приміщення у Новомосковську Дніпропетровської області, почали ремонтно-будівельні роботи та купівлю обладнання", - нагадав він.

Як вказав підприємець, компанія також взяла в довгострокову оренду територію колишньої шахти поруч з її збагачувальним комбінатом у Новомиргороді Кировоградської області та почала проектування великого підприємства.

"Це мав бути новий український промисловий гігант. Все зупинила війна. Поруч з нашим майбутнім підприємством прилетіли дві руських ракети, прямо над нашим ГЗК наші ППО збили ще одну, була загроза швидкого прориву фронту, і я вирішив не дарувати високотехнологічні напрацювання ворогу", - зазначив Бродський.

За словами керівника "Велти", тоді і було ухвалено "вимушене та дуже нелегке" рішення створювати перше підприємство з переробки титанової сировини вже за кордоном України.

"В нас були дуже потужні напрацювання з будівництва підприємства в ОАЕ. Також я весь час наголошував, що не хочу займатися зброєю та авіацією, у яких є дуже великий вміст титану, я дуже бажав виготовляти медичні речі з титану - протези, імпланти, дуже хотів стати українським виробником корпусів для годинників, телефонів та лептопів. Але - знову війна!" - пояснив він.

Але, як заявив бізнесмен, ОАЕ "зайняли незрозумілу позицію" щодо України, там створили "свій майже хаб кадирівці та просто втікачі-росіяни", через що він перестав вважати Дубай або Абу-Дабі привабливою гаванню.

"Щодо виробів з титану, то і тут довелося переформатувати думки та плани. Я й зараз дуже хочу виробляти суто цивільну продукцію. І ми так і будемо робити. Мабуть, пізніше... Зараз ринок говорить зовсім інші речі", - нарікає Бродський.

Він зазначив, що світ з початком повномасштабної війни в Україні повністю змінився, і людство знов починає масовано виробляти зброю. Підприємець вказав, що в сучасній високотехнологічній зброї частка титану лиш постійно зростає, а провідним лідером у технологіях та вировбництві зброї є США.

"Ця країна, на наше українське щастя, є основним та надійним союзником у боротьбі з російськими загарбниками. Тому вибір мій та моїх партнерів був очевидним: ми хочимо будувати підприємство у США!", - повідомив Бродський.

Наразі, за його словами, проектується перша черга виробництва, іде підбір місця розташування підприємства, встановлюються контакти з майбутніми споживачами та фінансовими партнерами.

"У США зовсім скоро розпочне працювати команда "Велта". Там будуть спочатку одиниці, а потім десятки наших співробітників. Але я особисто для себе рішення прийняв: я живу та працюю в Україні! "Велта" була, є та завжди буде саме українською компанією, і після американського заводу ми обов’язково побудуємо нове високотехнологічне підприємство в Україні. Після нашої Перемоги!" - додав бізнесмен.