Украинский производитель титана готовится к выходу на американскую биржу NASDAQ

Украинская титановая компания Velta Holding (Velta, Велта) готовится к выходу на американскую технологическую биржу NASDAQ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

В начале 2026 года ее владелец, бизнесмен Андрей Бродский, согласовал условия продажи компании американской инвестиционной группе CRML в рамках сделки, получившей неформальное название "соглашение о выживании и перезапуске".

После завершения проверок партнеры рассмотрят возможность выделения Velta в отдельную структуру для выхода на NASDAQ – крупнейшую в мире торговую площадку для технологических компаний.

Это позволит привлечь значительный объем финансирования для реализации амбициозных планов: строительство нового завода по производству металлического титана по собственной технологии и усиление R&D-компонента.

Почему именно NASDAQ

Выбор NASDAQ вместо других бирж является стратегическим. Эта биржа идеально отвечает планам Velta по внедрению инновационных методов производства. Это обеспечит украинский компании прямой доступ к капиталу ведущих инвестиционных фондов США и мира.

По словам участников рынка, соглашение не только открывает новые источники финансирования, но и формирует основу трансформации украинского производителя титана у глобального игрока с технологическими компетенциями.

Часть стратегии включает в себя инвестиции в собственную энергогенерацию для снижения себестоимости и повышения операционной эффективности.

Перспективы компании

Успешный выход на NASDAQ может стать одним из наиболее значимых кейсов украинского M&A в трудные годы после 2022 года, показав, что компании с высокотехнологичными продуктами и экспортной ориентацией могут привлекать западных инвесторов и выходить на глобальные финансовые рынки.

О Velta

Velta – это титановая компания, базирующаяся в США, деятельность которой расположена преимущественно в центральной Украине и включает отлаженные горнодобывающие и обогатительные мощности, в частности, Бурзуловский ГОК и Лекаровское месторождение.

Активы группы включают ресурсы ильменита и титановой руды, связанные с обогатительными мощностями, собственными технологиями и путями развития, направленные на поставку высококачественных титановых материалов на мировые рынки.

"Велта Холдинг" Андрея Бродского и партнеров ( Виталий Малахов, Вадим Москаленко ) контролирует в Украине два месторождения титановых руд: Бирзуловское (разрабатывает ООО "ПКФ "Велта", на базе месторождения действует горно-обогатительный комбинат) и Ликаревское.

До полномасштабного вторжения компания "Велта" занимала 2% мирового рынка ильменита (руда для получения титана) и добывала около 33% титанового сырья в Украине. Сейчас компания продолжает экспортировать титановую руду и имеет большие планы расширения производства в Украине и строительства заводов в США.

Ранее основатель и руководитель "Велты" Андрей Бродский рассказал Delo.ua о намерениях иностранных инвесторов инвестировать в добычу критического сырья в Украине. планы по строительству завода в США, а также о перспективах расширения переработки ильменита в Украине.