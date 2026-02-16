Чотири родовища уранових руд в Україні хоче розробляти українська приватна компанія: кому належить

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП) розглядає звернення української приватної компанії, яка належить співвласнику мережі магазинів “АТБ” Геннадію Буткевичу, щодо оголошення конкурсів на чотирьох родовищах уранових руд в Миколаївській та Кіровоградській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Зазначається, що укладення уранових УРП ініціює ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ) з інвестиційної групи компаній BGV Group Management Геннадія Буткевича.

У фокусі уваги АЕСУ – чотири ділянки надр із покладами уранових руд:

Сафонівська ділянка;

Садова площа;

Северинське родовище;

Підгайцівське родовище.

Як уточнили виданню в пресслужбі BGV Group Management, АЕСУ ініціює три конкурси: для двох УРП на Садовому і Сафонівському родовищах окремо, і для третьої УРП – на Северинському і Підгайцівському разом.

Про родовища

Згадані ділянки надр включено до переліку родовищ стратегічного/критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Підгайцівське і Северинське родовища знаходяться в Кропивницькому районі Кіровоградської області, родовище Садова площа – в Первомайському районі Миколаївської області, Сафонівська ділянка – в Баштанському районі Миколаївської області.

Недовіра влади

В BGV Group Management налаштовані заходити в УРП на цих родовищах спільно з іноземними партнерами, яких наразі не розкривають.

"Ніхто не освоїть нові родовища урану в Україні самотужки. Просто на Заході нам вірять, а тут, в Україні – не дуже. Ми в уряді на "нормальному рахунку", але не вірять, що ми можемо привести уран в потрібний вигляд для видобутку. У нас багато партнерів на Заході, які чекають, коли ми вирішимо це питання. Сам – жоден інвестор з-за кордону не прийде, доки не буде локального партнера. В уряді знають про це, але поки що… щось вирішується. По Сафонівці ми зробили розвідку повністю, зробили Pre-Feasibility Study (PFS), з землею вирішили питання – у нас все готове для видобутку! А нам сказали, що повинен бути тільки державний видобувач. Дали ліцензію на розвідку, ми все зробили, а нам – "На видобуток не дамо"! $5,5 млн витратив – і все", – розповів Геннадій Буткевич.

З його слів, таких інвестицій потребує і кожне з трьох інших родовищ для підготовки їх до етапу видобутку.

Раніше в BGV Group Management заявляли, що Сафонівське, Садове та Северинське родовища можуть забезпечити до 1340 тонн видобутку урану щороку і повністю покрити потреби українських АЕС. Також повідомлялося, що, починаючи з 2019 року, BGV інвестувала понад $10 млн у геологорозвідку та підготовку до запуску родовищ уранових руд.

Який саме урановий продукт має стати товарною продукцією (яка підлягатиме розподілу на умовах майбутніх УРП), як ця продукція розподілятиметься на компенсаційну і прибуткову, і як прибуткова продукція має ділитися між АЕСУ як інвестором та державою – ініціатори УРП наразі не розповідають.

"Ця інформація є комерційною складовою пропозиції кожного інвестора, яку він готує з урахуванням визначених умов майбутнього конкурсу. Дані умови будуть затверджені лише після позитивного рішення комісії про оголошення конкурсу за результатами розгляду всіх поданих звернень", – пояснили в пресслужбі BGV Group Management.

Наразі єдиним видобувачем уранових руд в Україні є ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК), у якого в користуванні Центральне, Мічурінське, Новоконстянтинівське і Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

Про ТОВ "Атомні енергетичні системи України"

ТОВ "Атомні енергетичні системи України" – єдина приватна компанія в Україні, яка володіла спецдозволами на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів уранових руд (ділянка Сафонівська, площа Михайлівська, ділянка Новогурівська, площа Сурська). Всі чотири ділянки були надані в користування без аукціонів, за рішенням Окружного адмінсуду Києва. З

В липні 2020 року в АЕСУ заявили, що компанією вперше в Україні "був складений ресурсний звіт по урановому родовищу відповідно до міжнародних вимог коду JORC". Запаси в Сафонівському родовищі оцінили як 4700 тонн. Але перейти до видобування не змогли: в жовтні 2021 року Державна служба геології та надр України відмовила компанії Геннадія Буткевича в наданні спецдозволу на видобування уранових руд Сафонівської ділянки – "у зв’язку з виявленням у поданих документах недостовірних даних".

АЕСУ спробувала через суд змусити Держгеонадра надати дозвіл на видобування уранових руд на Сафонівській ділянці, справу розглядали з 2021 року і у вересні 2025-го – відмовили у задоволенні позову

При цьому уран включено до переліку копалин, нові проекти з видобутку яких наповнюватимуть Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови. Уранові руди залишаються єдиною корисною копалиною, дані про запаси якої є таємними після рішення про розсекречення запасів в 2025 році.

ТОВ "Атомні енергетичні системи України" очолює експерт МАГАТЕ Юрій Бакаржієв, контролює Геннадій Буткевич, міноритарні учасники товариства – Олександр Настенко і Віталій Якименко (батько Павла Якименка – голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України).

Геннадій Буткевич також є співвласнику мережі магазинів “АТБ”.

У минулому році Європейська Комісія ухвалила перший список із 13 стратегічних проектів щодо стратегічної сировини, розташованої за межами ЄС. У список потрапило і Балахівське графітове родовище, яке розробляє група компаній BGV Group Management бізнесмена Геннадія Буткевича.