Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На аукціони виставили спецдозволи з видобутку надр у двох областях

видобуток бурштину
Три ділянки розіграють повторно / Depositphotos

19 і 24 лютого 2026 року відбудуться повторні аукціони з продажу трьох спеціальних дозволів на користування надрами в Житомирській та Рівненській областях, організатором яких виступає Державна служба геології та надр України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info. 

Зазначається, що на аукціон 19 лютого виставлять спецдозвіл на видобуток бурштину на ділянці Садова 113 у Вараському районі Рівненської області.

Видання зауважує, що аукціон буде другим повторним, зі зниженою на 50% стартовою ціною: близько 23,7 млн грн замість 47,4 млн грн, за які лот пропонували під час перших торгів у грудні.

Продаж спецдозволу на Садову 113 ініціювала компанія ТОВ «Амбер ЛР» Андрія Хомишина.

24 лютого відбудеться аукціон на спецдозвіл на видобуток бурштину на  ділянці Андрійківська у Коростенському районі Житомирської області. Торги теж повторні, але без зниження початкової вартості (переможця першого аукціону ТОВ «Стонс Актив» Дарʼї Руденко дискваліфікували. Гарантійний внесок зріс удвічі – до 2,4 млн грн. Аукціон ініціював ФОП Фуштей Петро Ігорович (YC).

Також 19 лютого відбудуться торги дозволом на видобуток суглинка на ділянці Надслучанська-1, включаючи Тинненське родовище у Сарненськомурайоні Рівненської області. Аукціон з буде другим повторним, зі зниженою на 50% стартовою ціною: майже 1,55 млн грн проти 3,1 млн грн під час першої спроби в грудні. Виставлення ділянки на аукціон ініціювало ТОВ «Землі Полісся» Петра Омельковця.

Нагадаємо, в лютому Державна служба геології та надр України погодила відчуження десяти спеціальних дозволів на користування надрами.

Автор:
Світлана Манько