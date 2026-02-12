На аукціони виставили спецдозволи з видобутку надр у двох областях

19 і 24 лютого 2026 року відбудуться повторні аукціони з продажу трьох спеціальних дозволів на користування надрами в Житомирській та Рівненській областях, організатором яких виступає Державна служба геології та надр України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Зазначається, що на аукціон 19 лютого виставлять спецдозвіл на видобуток бурштину на ділянці Садова 113 у Вараському районі Рівненської області.

Видання зауважує, що аукціон буде другим повторним, зі зниженою на 50% стартовою ціною: близько 23,7 млн грн замість 47,4 млн грн, за які лот пропонували під час перших торгів у грудні.

Продаж спецдозволу на Садову 113 ініціювала компанія ТОВ «Амбер ЛР» Андрія Хомишина.

24 лютого відбудеться аукціон на спецдозвіл на видобуток бурштину на ділянці Андрійківська у Коростенському районі Житомирської області. Торги теж повторні, але без зниження початкової вартості (переможця першого аукціону ТОВ «Стонс Актив» Дарʼї Руденко дискваліфікували. Гарантійний внесок зріс удвічі – до 2,4 млн грн. Аукціон ініціював ФОП Фуштей Петро Ігорович (YC).

Також 19 лютого відбудуться торги дозволом на видобуток суглинка на ділянці Надслучанська-1, включаючи Тинненське родовище у Сарненськомурайоні Рівненської області. Аукціон з буде другим повторним, зі зниженою на 50% стартовою ціною: майже 1,55 млн грн проти 3,1 млн грн під час першої спроби в грудні. Виставлення ділянки на аукціон ініціювало ТОВ «Землі Полісся» Петра Омельковця.

Нагадаємо, в лютому Державна служба геології та надр України погодила відчуження десяти спеціальних дозволів на користування надрами.