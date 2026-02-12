На аукционы выставили спецразрешения по добыче недр в двух областях

19 и 24 февраля 2026 г. состоятся повторные аукционы по продаже трех специальных разрешений на пользование недрами в Житомирской и Ровенской областях, организатором которых выступает Государственная служба геологии и недр Украины.

Отмечается, что на аукцион 19 февраля выставят спецразрешение на добычу янтаря на участке Садовая 113 в Варасском районе Ровенской области.

Издание отмечает, что аукцион будет вторым повторным, с пониженной на 50% стартовой ценой: около 23,7 млн грн вместо 47,4 млн грн, за которые лот предлагали во время первых торгов в декабре.

Продажа спецразрешения на Садовую 113 инициировала компания ООО «Амбер ЛР» Андрея Хомышина.

24 февраля состоится аукцион по спецразрешению на добычу янтаря на участке Андрейковская в Коростенском районе Житомирской области. Торги тоже повторные, но без снижения первоначальной стоимости (победителя первого аукциона ООО «Стонс Актив» Дарьи Руденко дисквалифицировали. Гарантийный взнос вырос вдвое – до 2,4 млн грн. Аукцион инициировал ФЛП Фуштей Петр Игоревич (YC).

Также 19 февраля состоятся торги разрешением на добычу суглинка на участке Надслучанская-1, включая Тинненское месторождение в Сарненском районе Ровенской области. Аукцион будет вторым повторным, с пониженной на 50% стартовой ценой: почти 1,55 млн грн против 3,1 млн грн при первой попытке в декабре. Выставление участка на аукцион инициировало ООО «Земли Полесья» Петра Омельковца.

Напомним, в феврале Государственная служба геологии и недр Украины согласовала отчуждение десяти специальных разрешений на пользование недрами.