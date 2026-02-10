Запланована подія 2

Родовища бурштину, піску, підземних вод та солі змінили власників: що відомо

пісок
Вторинний ринок спецдозволів: перші відчуження 2026 року / Depositphotos

В лютому Державна служба геології та надр України погодила відчуження десяти спеціальних дозволів на користування надрами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info із посиланням на накази т.в.о. голови Держгеонадр Леоніда Музикуса

Бурштин

Так, ТОВ «Тімбер Вуд» Віталія Пителя стало власником пʼяти дозволів на користування ділянками бурштину в Рівненській області– всі відчужено компанією ТОВ «Амберкінг» Романа Руденка:

  • № 5436 – на ділянку Федорівська-11.
  • № 5437 – на ділянку Федорівська-12.
  • № 5324 – на ділянку Федорівська-13.
  • № 5325 – на ділянку Федорівська-14.
  • № 5484 – на ділянку Карпихинська.

ТОВ «Ленд Гео» Владислава Дриганцянабуло два спецдозволи в Рівненській області:

  • № 5471 на ділянку Рівненська-347 – від ТОВ «Амбер-Пром» Романа Руденка.
  • № 5472 на ділянку Федорівська-9 – від ТОВ «Амбер-Груп» Романа Руденка.

Камʼяна сіль і технічні підземні води

Крім того, ТОВ «Закарпатська видобувна компанія» Валентина Кондратьєва і Оксани Омельяненко відчужило на користь ТОВ «Українська торгова палата» Віри Костюченко два спецдозволи в Закарпатській області:

  • № 5504 – на Західно-Тереблянську ділянку камʼяної солі.
  • № 5526 – на Південно-Західну Тереблянську ділянку (проєктні свердловини №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) технічних підземних вод (отримано без аукціону в 2023 р.).

Пісок

ФОП Блінова Анастасія Олександрівна відчужила на користь свого ж ТОВ «Терра Лайн» один спецдозвіл в Київській області:

  • № 5531 – на ділянку «Єлисеївська» (отримано на умовах «малого надрокористування»)

Зауважимо, відчуження спеціальних дозволів (купівля-продаж на вторинному ринку чи внесення до статутного капіталу) дозволено Кодексом України про надра з 28 березня 2023 року.  (вперше процедурою скористалася ТОВ «ВКФ «Велта» для продажу спецдозволу на Лікарівське родовище титанових руд в Кіровоградській області.

Відтоді змінили користувачів десятки ділянок надр. У грудні сім ділянок із покладами підземних вод і піску у Волинській, Львівській та Київській областях змінили користувачів.

Автор:
Світлана Манько