Сім родовищ підземних вод і піску змінили власників

Державна служба геології та надр України в грудні погодила внесення змін до низки спеціальних дозволів на користування надрами у звʼязку з їх відчуженням до нових власників. Сім ділянок із покладами підземних вод і піску у Волинській, Львівській та Київській областях змінили користувачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Підземні води

Зазначається, що ТОВ "Волиньхолдінг" відчужило на користь ТОВ "Нестле Україна" спецдозвіл № 3321 на ділянку Торчинського родовища (свердловина № 1015) у Волинській області.

За даними YouControl, обидві компанії входять до корпоративної групи NESTLE S.A., а ТОВ "Волиньхолдінг" перебуває в стані припинення з 2024 року.

Також ТОВ "Аква-Еко" (виробник мінеральної води "Трускавецька") відчужило на користь ТОВ "Надра-Т" чотири спецдозволи на видобування мінеральних природніх столових вод у Львівській області:

№ 4901 – Північно-Західна ділянка Помірецького родовища (свердловина № 9807/25);

№ 3432 – Яружно-Помірецьке родовище (свердловина № 9912/38);

№ 4283 – Яружно-Помірецьке-1 родовище (свердловини №№ 0112/50, 0605/66);

№ 6642 – Янчурківське родовище Янчурківська ділянка (свердловини №№ 0411/61, 0412/62)

50% в обидвох компаніях контролює Олександр Свіщов, решта належить громадянам Чехії та Словаччини (зокрема засновнику Dragon Capital Томашу Фіалі та, імовірно, членам його родини). Після відчуження, за даними Держгеонадр, ТОВ "Аква-Еко" залишається власником ще одного спецдозволу – № 5424 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод ділянки надр в урочищі Міське (Джерела 1-5).

Пісок

ФОП Каленюк Анатолій Олексійович відчужив на користь ТОВ "Сенд Поінт" спецдозвіл № 5658 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням піску на ділянці Кобче (Північна і Південна частини) у Волинській області.

За даними YouControl ТОВ "Сенд Поінт" належить Олені Каленюк і Вікторії Байготі.

Також ТОВ "Рівне-Будматеріали", яка входить до промислово-будівельної групи "Ковальська" Олександра і Сергія Пилипенків відчужила спеціальний дозвіл № 6870, наданий для видобування піску на родовищі Юшківське в акваторії Канівського водосховища в Обухівському районі Київської області. Новим користувачем стала компанія ТОВ "Профібудпостач".