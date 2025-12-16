“Ковальська” перепродала дозвіл на видобування піску в акваторії Канівського водосховища

Компанія ТОВ "Рівне-Будматеріали", яка входить до промислово-будівельної групи "Ковальська" Олександра і Сергія Пилипенків відчужила спеціальний дозвіл № 6870, наданий для видобування піску на родовищі Юшківське в акваторії Канівського водосховища в Обухівському районі Київської області.

Зазначається, що новим користувачем Юшківського родовища стала компанія ТОВ "Профібудпостач".

Згідно з даними YouControl компанія належить Богдану Новікову (міноритарні учасники Уляна Бровчук і Олег Пельц.

Спецдозвіл № 6870 було отримано наприкінці жовтня 2025 року на заміну попереднього дозволу на геологічне вивчення Юшківської ділянки, наданого ТОВ "Рівне-Будматеріали" в 2020 році.

За даними видання, площа Юшківського родовища складає близько 399 га, а запаси піску (становлять 19 206 тис. м3, які видобувають гідромеханізованим способом для виготовлення будівельних розчинів, дорожнього будівництва, для використання як компонент в’яжучого щільних силікатних бетонів, а також для рекультивації, благоустрою і планування.

"Ковальська" володіє найбільшим банком річкових родовищ піску

Промислово-будівельна група "Ковальська" в 2022-2023 роках набула контролю над кількома компаніями-надрокористувачами і ділянками надр. Банк річкових родовищ піску "Ковальської" вийшов на одне з перших місць в Україні (за площею ділянок) і є найбільшим в Київському регіоні.

В листопаді повідомлялося, що компанія ТОВ "Північ Будресурс" із групи "Ковальська" розпочала видобування піску на родовищі Жавинське в Чернігівській області.

Загальна потужність піщаних родовищ "Ковальської" нині сягає до 1 млн тонн на рік.

У вересні Державна служба геології та надр України погодила надання двох 20-річних спецдозволів на видобування піску в руслі річки Дніпро в Київській області. Один із них отримала компанія, яка входить до промислово-будівельної групи "Ковальська".

Про "Ковальську"

Промислово‑будівельна група "Ковальська" — один із найбільших вертикально інтегрованих холдингів в Україні, що поєднує виробництво будівельних матеріалів та девелопмент. Коріння групи сягає 1956 року, коли в Києві діяв Завод залізобетонних виробів № 3, який згодом став основою ПБГ "Ковальська".

"Ковальська" завершила близько тридцяти житлових проєктів загальною площею понад 700 тисяч кв. м. Окрім житлового будівництва, група активно розширює виробництво. У Києві група є найбільшим виробником бетону з часткою понад 50% ринку регіону.

Наразі група об’єднує 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.

Також повідомлялось проте, що "Ковальська" відкриє завод із виробництва газобетону. Підприємство планує замінити на Львівщині втрачений актив групи на півдні країни. Будівництво першої черги заводу стартувало у 2023 році.