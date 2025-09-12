"Ковальська" видобуватиме пісок в руслі Дніпра

Державна служба геології та надр України погодила надання двох 20-річних спецдозволів на видобування піску в руслі річки Дніпро в Київській області. Один із них отримала компанія, яка входить до промислово-будівельної групи "Ковальська".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Nadra.info.

Зазначається, що обидва видобувні спецдозволи буде надано, оскільки надрокористувачі за власний кошт виконали геологічне вивчення, оцінку запасів та апробацію ресурсів корисних копалин – на підставі раніше наданих спецдозволів на геологічне вивчення.

Так:

ТОВ "Рівне-Будматеріали" із групи "Ковальська" Олександра і Сергія Пилипенків отримає право здійснювати промисловий видобуток на родовищі Юшківське (від с. Стайки до с. Гребені Ржищівської міської територіальної громади).

і отримає право здійснювати промисловий видобуток на родовищі Юшківське (від с. Стайки до с. Гребені Ржищівської міської територіальної громади). ТОВ "Франко Сенд" Сергія Гончаренка – на родовищі Трахтемирівське (навпроти м. Переяслав).

"Ковальська" володіє найбільшим банком річкових родовищ піску

Промислово-будівельна група "Ковальська" в 2022-2023 роках набула контролю над кількома компаніями-надрокористувачами і ділянками надр. Банк річкових родовищ піску "Ковальської" вийшов на одне з перших місць в Україні (за площею ділянок) і є найбільшим в Київському регіоні.

До 2022 року єдиною річковою ділянкою піску під контролем "Ковальської" була "Жавинська" – в руслі річки Десна поблизу Чернігова (площею 264,1 га), яку розробляє ТОВ "Північ Будресурс".

В серпні 2022 р. ТОВ "ПБГ "Ковальська" купило по 50% у двох компаніях (обидві – Київська обл.):

ТОВ "Бутсайд" – володіє дійсним спецдозволом на видобування піску родовища Ново-Українське, ділянка Східна (737 га).

– володіє дійсним спецдозволом на видобування піску родовища Ново-Українське, ділянка Східна (737 га). ТОВ "Сенд Контракт" - має спецдозвіл на видобування піску ділянки Осокори (м. Київ) (144,1 га).

В липні 2023 року завершилася угода з придбання ТОВ "Рівне-Будматеріали" (Київська обл.), яке володіє двома спецдозволами на ділянки надр в акваторії Дніпра:

геологічне вивчення піску ділянки Юшківська (395 га)

видобування піску родовища Процівське, ділянки Північна і Південна (42,5 га).

Станом на на серпень 2022 року "Ковальська" контролювала річкові ділянки із покладами піску площею щонайменше 1 582 га (без Малокаховської ділянки). За підрахунками Nadra.info, це один з найбільших показників площі таких ділянок надр в Україні, контрольованих однією групою.

Про "Ковальську"

Промислово‑будівельна група "Ковальська" — один із найбільших вертикально інтегрованих холдингів в Україні, що поєднує виробництво будівельних матеріалів та девелопмент. Коріння групи сягає 1956 року, коли в Києві діяв Завод залізобетонних виробів № 3, який згодом став основою ПБГ "Ковальська".

"Ковальська" завершила близько тридцяти житлових проєктів загальною площею понад 700 тисяч кв. м. Окрім житлового будівництва, група активно розширює виробництво. У Києві група є найбільшим виробником бетону з часткою понад 50% ринку регіону.

Наразі група об’єднує 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.

Також повідомлялось проте, що "Ковальська" відкриє завод із виробництва газобетону. Підприємство планує замінити на Львівщині втрачений актив групи на півдні країни. Будівництво першої черги заводу стартувало у 2023 році.