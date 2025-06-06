"Ковальська" перенесла відкриття заводу з виробництва газобетону: що відомо

«Ковальська Газобетон» обіцяє стати однією з найбільших компаній-виробників автоклавного газобетону в Україні — з найвищими рівнями автоматизації, продуктивності та екологічності.

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Промислово-будівельна група "Ковальська" завершує підготовку до запуску першої черги сучасного заводу з виробництва автоклавного газобетону в селі Розвадів Львівської області.

Проте у червні завод ще не запустить виробничу лінійку, як планувалось раніше, повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу групи компаній.

"Наразі триває завершальна фаза виконання робіт по підключенню до інженерних мереж, монтажу обладнання, а також пусконалагоджувальні роботи, розбудова внутрішньої інфраструктури та благоустрій території", - пояснили в "Ковальській".

Випуск першої продукції завод розпочне в серпні, додали в пресслужбі.

Раніше Delo.ua з посиланням на директора компанії "Ковальська нерухомість" Ігора Суботенка писала про те, що виробнича лінія газобетонового заводу має бути запущена вже в червні. У зв'язку з чим відклали запуск, не повідомляється.

Нагадаємо, підприємство планує замінити на Львівщині втрачений актив групи на півдні країни. Будівництво першої черги заводу стартувало у 2023 році.

"Початкова річна виробнича потужність становитиме 600 тис. м³ на рік. Після запуску другої черги обсяг виробництва сягне 1,2 млн м³ на рік, а «Ковальська Газобетон» стане однією з найбільших компаній-виробників автоклавного газобетону в Україні — з найвищими рівнями автоматизації, продуктивності та екологічності. Продукція орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт", - наголосили в компанії.

Завод з виробництва газобетону — перша частина майбутнього індустріального хабу "Ковальської", до складу якого також увійдуть заводи з виробництва сухих будівельних сумішей під торговою маркою Siltek та з виробництва бетону, заявляв раніше в інтерв'ю Delo.ua гендиректор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Загальна сума інвестицій групи "Ковальська" у створення індустріального хабу у Львівській області складе 100 млн євро.

Загалом у Розвадові - за 40 км від Львова - будівельна група планує зосередити, крім заводу з виробництва газобетону та заводу з виробництва сухих сумішей, ще печі випалу вапна, карʼєри вапняку, карʼєри піску.

Раніше Delo.ua писало про те, що заводи "Аерок" запускають виробництво будматеріалів під новим брендом.

Також повідомлялось, що інвестиційний холдинг EFI Group анонсував будівництво склозаводу в Київській області. Виробнича ділянка розташована за 15 км від столиці.