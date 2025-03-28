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"Ковальська" у червні запустить завод з виробництва газобетону
Кредитні кошти на виробничу лінійку заводу рік тому дав голландський фонд.
Промислово-будівельна група "Ковальська" планує вже в червні запустити завод з виробництва газобетону - блоків й панелей, U-блоків та армованих виробів у Розвадові Львівській області. Підприємство має замінити втрачений актив групи на півдні країни.
Про це повідомив у коментарі Delo.ua директор компанії "Ковальська Нерухомість" Ігор Суботенко.
"На початку літа у нас у планах - запуск заводу з виробництва газобетону. Якщо промисловий запуск відбудеться, виробництво одразу працюватиме повноцінно, бо завод працює без зупинок", - наголосив він.
За словами Суботенка, виробництво орієнтуватиметься на західноукраїнські регіони та найближчі сусідні країни. Порівняно із втраченим заводом у Новій Каховці - теж ізвиробництва газобетону, який залишається на тимчасово окупованих територіях, розвадівський проєкт буде удвічі більший за потужностями.
"Наразі ми будуємо першу чергу - аналогічний проєкт як в Новій Каховці. І повністю готуємо всю інсталяцію та інженерні мережі для будівництва наступної лінії такої ж за потужністю. Запустимо першу, заповнимо виробничі потужності і почнемо будувати наступну чергу", - додав Суботенко.
Новий завод використовуватиме технологія виробництва Aircrete Europe з виготовлення «легкого бетону». Вона заощаджує приблизно 20% споживання енергії в будівлях завдяки сучасним ізоляційним властивостям. До того ж, нові виробничі потужності зводили з використанням інноваційних та зелених технологій у будівництві.
Рік тому компанія підписала угоду з Invest International на отримання кредиту в розмірі €27 млн для закупівлі обладання заводу газобетону Aircrete біля села Розвадів у Львівській області. Кредит фінансується Голландським фондом (Dutch Good Growth Fund).
Завод з виробництва газобетону — перша частина майбутнього індустріального хабу "Ковальської", до складу якого також увійдуть заводи з виробництва сухих будівельних сумішей під торговою маркою Siltek та з виробництва бетону, заявляв в інтерв'ю Delo.ua генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.
Загальна сума інвестицій Групи "Ковальська" у створення індустріального хабу у Львівській області складе 100 млн євро, з яких понад 50 млн євро вже проінвестовано в будівництво виробничих потужностей та інфраструктури.
Загалом у Розвадові - за 40 км від Львова - будівельна група планує зосередити, крім заводу з виробництва газобетону та заводу з виробництва сухих сумішей, ще печі випалу вапна, карʼєри вапняку, карʼєри піску. Перед війною «Ковальська» запустила тут і виробництво вапна.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що Інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв про будівництво склозаводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область. Виробнича ділянка розташована за 15 км від столиці.