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"Ковальська" в июне запустит завод по производству газобетона
Кредитные средства на производственную линейку завода “Ковальськой” дал год назад голландский фонд.
Промышленно-строительная группа "Ковальська" планирует уже в июне запустить завод по производству газобетона — блоков и панелей, U-блоков и армированных изделий. Предприятие появился в Розвадове Львовской области и оно должно заменить утраченный во время войны актив группы на юге страны.
Об этом сообщил в комментарии Delo.ua директор компании "Кузнечная Недвижимость" Игорь Суботенко.
"В начале лета у нас в планах — запуск завода по производству газобетона. Если промышленный запуск состоится, производство будет сразу работать полноценно, потому что завод работает без остановок", — подчеркнул он.
По словам Суботенко, производство будет ориентироваться на западноукраинские регионы и ближайшие соседние страны. По сравнению с утраченным заводом в Новой Каховке — тоже из производства газобетона, остающегося на временно оккупированных территориях, развадовский проект будет вдвое больше по мощности.
"Пока мы строим первую очередь – аналогичный проект как в Новой Каховке. И полностью готовим всю инсталляцию и инженерные сети для строительства следующей линии такой же мощности. Запустим первую, заполним производственные мощности и начнем строить следующую очередь", – добавил Суботенко.
Новый завод будет использовать технология производства Aircrete Europe для изготовления «легкого бетона». Она экономит примерно 20% потребления энергии в постройках благодаря современным изоляционным свойствам. К тому же новые производственные мощности строили с использованием инновационных и зеленых технологий.
Год назад компания подписала соглашение с Invest International на получение кредита в размере €27 млн для закупки оборудования завода газобетона Aircrete в Розвадове. Кредит финансируется Голландским фондом (Dutch Good Growth Fund).
Завод по производству газобетона – первая часть будущего индустриального хаба "Ковальской", в состав которого также войдут заводы по производству сухих строительных смесей под торговой маркой Siltek и по производству бетона, заявлял в интервью Delo.ua генеральный директор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.
Общая сумма инвестиций группы "Ковальська" в создание индустриального хаба во Львовской области составит 100 млн евро, из которых более 50 млн евро уже проинвестировано в строительство производственных мощностей и инфраструктуры.
Всего в Розвадове – в 40 км от Львова – строительная группа планирует сосредоточить, кроме завода по производству газобетона и завода по производству сухих смесей, еще печи обжига извести, карьеры известняка, карьеры песка. Перед войной группа запустила здесь и производство извести.
Ранее Delo.ua сообщало о том, что инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительство стеклозавода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область. Производственный участок расположен в 15 км от столицы.