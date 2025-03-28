"Ковальська" в июне запустит завод по производству газобетона

Кредитные средства на производственную линейку завода “Ковальськой” дал год назад голландский фонд.

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Промышленно-строительная группа "Ковальська" планирует уже в июне запустить завод по производству газобетона — блоков и панелей, U-блоков и армированных изделий. Предприятие появился в Розвадове Львовской области и оно должно заменить утраченный во время войны актив группы на юге страны.

Об этом сообщил в комментарии Delo.ua директор компании "Кузнечная Недвижимость" Игорь Суботенко.

"В начале лета у нас в планах — запуск завода по производству газобетона. Если промышленный запуск состоится, производство будет сразу работать полноценно, потому что завод работает без остановок", — подчеркнул он.

По словам Суботенко, производство будет ориентироваться на западноукраинские регионы и ближайшие соседние страны. По сравнению с утраченным заводом в Новой Каховке — тоже из производства газобетона, остающегося на временно оккупированных территориях, развадовский проект будет вдвое больше по мощности.

"Пока мы строим первую очередь – аналогичный проект как в Новой Каховке. И полностью готовим всю инсталляцию и инженерные сети для строительства следующей линии такой же мощности. Запустим первую, заполним производственные мощности и начнем строить следующую очередь", – добавил Суботенко.

Новый завод будет использовать технология производства Aircrete Europe для изготовления «легкого бетона». Она экономит примерно 20% потребления энергии в постройках благодаря современным изоляционным свойствам. К тому же новые производственные мощности строили с использованием инновационных и зеленых технологий.

Год назад компания подписала соглашение с Invest International на получение кредита в размере €27 млн для закупки оборудования завода газобетона Aircrete в Розвадове. Кредит финансируется Голландским фондом (Dutch Good Growth Fund).

Завод по производству газобетона – первая часть будущего индустриального хаба "Ковальской", в состав которого также войдут заводы по производству сухих строительных смесей под торговой маркой Siltek и по производству бетона, заявлял в интервью Delo.ua генеральный директор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.

Общая сумма инвестиций группы "Ковальська" в создание индустриального хаба во Львовской области составит 100 млн евро, из которых более 50 млн евро уже проинвестировано в строительство производственных мощностей и инфраструктуры.

Всего в Розвадове – в 40 км от Львова – строительная группа планирует сосредоточить, кроме завода по производству газобетона и завода по производству сухих смесей, еще печи обжига извести, карьеры известняка, карьеры песка. Перед войной группа запустила здесь и производство извести.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительство стеклозавода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область. Производственный участок расположен в 15 км от столицы.