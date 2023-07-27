"Ковальська" привлекла €27 млн инвестиций для производства экологически чистых материалов

Украинская промышленно-строительная группа "Ковальська" получила проектное финансирование в размере €27 млн от голландской Invest International, сроком на 10 лет.

Об этом сообщил генеральный директор "Ковальської" Сергей Пилипенко.

Эти инвестиции, поддержанные Dutch Good Growth Fund и правительством Нидерландов, позволят Группе Ковальска ввести передовую технологию производства экологически чистых газобетонных блоков и панелей Aircrete Europe.

Данная технология будет применена на новом производстве, которое строится в Розвадове, Львовская область. Общая сумма инвестиций в проект составляет €42 млн.

"Этот проект - гораздо больше, чем просто инвестиционное соглашение во время войны. Он является примером реализации принципа "Восстановить лучше, чем было"", - отметили в компании.

Отметим, как местное издание DailyLviv еще 10 ноября 2020 года писало, что "Ковальська" намерена в течение двух лет построить завод по производству газобетонных блоков в области.

Новый производственный комплекс будет занимать площадь в 15 га, а после реализации первой очереди плановая мощность предприятия будет превышать 500 тыс. куб. м продукции в год.

Всего после завершения всех работ мощность производства составит 1 млн куб. м продукции в год.

Напомним, ранее промышленно-строительная группа "Ковальська" приобрела ряд компаний и оборудования с целью развития собственной добычи речного песка на реках Днепр (Киевская область) и Десна (Черниговская область).