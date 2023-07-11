Приобрела собственный флот: компания "Ковальска" планирует добывать до 1 млн тонн речного песка ежегодно

Промышленно-строительная группа "Ковальска", которая является крупнейшим в Украине производителем строительных материалов, приобрела ряд компаний и оборудования с целью развития собственной добычи речного песка на реках Днепр (Киевская область) и Десна (Черниговская область).

Об этом стало известно из прессрелиза компании.

В рамках соглашения были приобретены карьеры с лицензиями на добычу речного песка, соответствующее оборудование и речной флот, в том числе самоходные и несамоходные баржи, буксиры толкатели, плавкраны, оборудование для подводной разработки грунтов и загрузки на плавсредства.

В прессрелизе отмечается, что новый актив с мощностью до 1 млн тонн в год на 100% удовлетворит потребности заводов "Ковальска" в речном песке. Общие запасы месторождений речного песка Группы оцениваются в 200 млн. тонн. Владение своим флотом и добыча помогут укрепить позиции компании как полноценного игрока на рынке речного и карьерного песка.

"Песок является базовым стройматериалом для восстановления Украины – дорог, изготовления бетона, железобетонных конструкций, смесей. В свою очередь речной песок – это стратегическое сырье для группы "Ковальская". Мы обеспечим должное качество по стандартам группы и станем деятельным, прозрачным, предполагаемым продавцом. мы снижаем зависимость от внешних поставок и связанные с этим операционные и репутационные риски", – прокомментировал генеральный директор группы "Ковальска" Сергей Пилипенко.

По состоянию на июль 2023 года группа "Ковальска" имеет месторождения по добыче песка, песчаников и известняков во Львовской области, месторождения гранитов в Житомирской области и месторождения русловых песков на реках Днепр и Десна в Киевской и Черниговской областях соответственно.