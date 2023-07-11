Придбала власний флот: компанія "Ковальська" планує видобувати до 1 млн тонн річкового піску щорічно

Промислово-будівельна група "Ковальська", яка є найбільшим в Україні виробником будівельних матеріалів придбала ряд компаній та обладнання з метою розвитку власного видобутку річкового піску на річках Дніпро (Київська область) та Десна (Чернігівська область).

Про це стало відомо з пресрелізу компанії.

У межах угоди були придбані кар'єри з ліцензіями на видобуток річкового піску, відповідне устаткування та річковий флот, зокрема самохідні й несамохідні баржі, буксири штовхачі, плавкрани, обладнання для підводної розробки ґрунтів та завантаження на плавзасоби.

У пресрелізі зазначається, що новий актив з потужністю до 1 млн тонн на рік на 100% задовольнить потреби заводів "Ковальської" в річковому піску. Загальні запаси родовищ річкового піску Групи оцінюються у 200 млн тонн. Володіння власним флотом та видобуток допоможуть зміцнити позиції компанії як повноцінного гравця на ринку річкового та кар'єрного піску.

"Пісок є базовим будматеріалом для відбудови України – доріг, виготовлення бетону, залізобетонних конструкцій, сумішей. Своєю чергою річковий пісок – це стратегічна сировина для групи "Ковальська". Ми забезпечимо належну якість за стандартами групи та станемо діяльним, прозорим, передбачуваним продавцем. Також ми знижуємо залежність від зовнішніх постачань і пов’язані з цим операційні та репутаційні ризики", – прокоментував генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Станом на липень 2023 року група "Ковальська" має родовища з видобутку піску, пісковиків та вапняків у Львівській області, родовища гранітів у Житомирській області та родовища руслових пісків на річках Дніпро й Десна в Київській та Чернігівській областях відповідно.