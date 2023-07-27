"Ковальська" залучила €27 млн інвестицій для виробництва екологічно чистих матеріалів

Українська промислово-будівельна група "Ковальська" отримала проектне фінансування у розмірі €27 млн від голандської Invest International, терміном на 10 років.

Про це повідомив генеральний директор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

Ці інвестиції, підтримані компанією Dutch Good Growth Fund та урядом Нідерландів, дозволять Групі Ковальська запровадити передову технологію виробництва екологічно чистих газобетонних блоків і панелей Aircrete Europe.

Дана технологія буде застосована на новому виробництві, яке наразі будується в Розвадові, Львівська область. Загальна сума інвестицій в проект складає €42 млн.

"Цей проєкт – набагато більше, ніж просто інвестиційна угода під час війни. Він є прикладом реалізації принципу "Відновити краще, ніж було"", - зазначили у компанії.

Зазначимо, як місцеве видання DailyLviv ще 10 листопада 2020 року писало, що "Ковальська" має намір упродовж двох років збудувати завод з виробництва газобетонних блоків в області.

Новий виробничий комплекс буде займатиме площу 15 га, а після реалізації першої черги планова потужність підприємства перевищуватиме 500 тис. куб. м продукції на рік.

Загалом, після завершення всіх робіт, потужність виробництва становитиме 1 млн куб. м продукції на рік.

Нагадаємо, раніше промислово-будівельна група "Ковальська", придбала ряд компаній та обладнання з метою розвитку власного видобутку річкового піску на річках Дніпро (Київська область) та Десна (Чернігівська область