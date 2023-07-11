Адаптація до нових умов. Як виробникам цементу та бетону в Україні вдалося наростити виробництво попри низьку активність забудовників

В першому півріччі 2023 року ринок цементу та бетону в Україні дещо виріс порівняно з минулим роком, проте виробництво та збут все ще нижчі за рівень “довоєнного” 2021року. Житлове будівництво хоч і демонструє певне відновлення на Заході країни, однак більшість проектів все ще заморожені, а драйвером попиту на будматеріали зараз є інфраструктурне будівництво.

З початком другого кварталу 2023 року галузь житлового будівництва в Україні галузь дещо активізувалася. Будівельні компанії які продовжили працювати попри війну та ризики обстрілів наразі наростили темпи завершують проекти, котрі розпочали до початку повномасштабної війни та готуються розпочати нові проекти.

Водночас наразі на ринку нерухомості склалася дещо парадоксальна ситуація: ціни на квадратний метр зростають, а попит залишається слабким. Ціни на будівельні матеріали зросли через девальвацію гривні влітку 2022 року, що стимулює забудовників підіймати ціну квадратного метра на нових об’єктах тоді як попит на нове житло в Україні залишається низьким. Українці хоч і налаштовані позитивно та чекають перемоги, але не поспішають інвестувати в нерухомість.

Наразі найбільшим драйвером попиту для будматеріалів є інфраструктурне будівництво, а також роботи з відбудови постраждалих від війни регіонів. Станом на кінець червня у Фонді з ліквідації наслідків збройної агресії РФ є 62 млрд гривень, з них 23,5 млрд грн Кабінет міністрів вже розділив на різні проекти з відновлення країни. Зокрема на програму єВідновлення було виділено 4,4 млрд грн, а на відбудову критичної інфраструктури - 6,6 млрд грн.

Це дещо стимулює попит на будівельні матеріали то ж загалом станом на початок липня 2023 року усім великим виробникам цементу в Україні вдалося втриматися наплаву, а деякі змогли навіть відновити експорт продукції до найближчих сусідніх країн ЄС.

Виробництво цементу в Україні все ще нижче "довоєнного" рівня

За словами директора напрямку “Будівельні матеріали” мережі торговельних центрів “Епіцентр” Сергія Буднікова в першому півріччі 2023 року порівняно з минулим 2022 роком дійсно відбулося пожвавлення виробництва та продажів цементу. Разом з цим на ринку відбувся перерозподіл, що дозволило окремим гравцям наростити свою частку. Однак топменеджер зауважує, що в першому півріччі минулого року була досить низька база, а в порівнянні з першим півріччям 2021 року спостерігається скорочення обсягів виробництва.

“За перше півріччя 2023 року обсяг виробленого в Україні цементу збільшився на 23-24%. Але будівельна галузь і виробники цементу важко пережили 2022-2023 рік, бо об’єм виробництва цементу був на 54-55% менший, ніж у 2021-му. Тобто якщо у 2021 році загальний ринок був на рівні 10,2-10,5 млн тонн, то у 2022 році він скоротився до 4,5 млн тонн. Якщо зараз динаміка збережеться, то в принципі є шанс вийти на 5,6 млн тонн за рік, але це буде мінус 40% проти 2021 року. Деяким з виробників вдалося збільшити свою частку на ринку, особливо наростила свій відсоток компанія “Івано-Франківськцемент”, - каже Будніков.

За його словами, імпортного цементу на українському ринку зараз фактично немає. До повномасштабної війни цей матеріал завозився в Україну з Туреччини та Білорусі. Основний обсяг імпорту турецького цементу відбувався через порти чорного моря, тож після морської блокади цей канал став недоступним.

Разом з цим, за словами Буднікова, в першому півріччі 2023 року відновився експорт цементу з України, тоді як минулого року його фактично не було. Загалом з січня по липень цього року виробники вивезли до найближчих країн ЄС 309 тис. тонн цементу.

Попит на цемент та бетон повільно зростає через активізацію будівельних робіт

Промислово-будівельна група “Ковальська” – найбільший в Україні виробник будівельних матеріалів та один із провідних девелоперів. Продукція компанії представлена низкою брендів, зокрема “Бетон від Ковальської”, тротуарна плитка “Авеню” та будівельні суміші Siltek. Підприємства здійснюють повний цикл робіт – від видобутку сировини, виготовлення продукції до зведення споруд різноманітного призначення. Станом на травень 2023 року виробничі потужності компанії працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Чернігівській областях, а завод з виробництва газобетону в Херсонській області завод не працює з моменту окупації.

В прес-службі компанії розповіли, що завдяки власній сировинній і виробничій базі “Ковальській” вдалося відновити товарне виробництво та збут бетону й похідних продуктів майже одразу після звільнення Київщини.

“У цьому році, якщо порівнювати продажі в січні з продажами у червні, попит на бетон збільшився в 3,5 раза. Також у 2,8 раза зріс попит клієнтів на конструктив – залізобетонні конструкції. Тротуарну плитку в червні купляли у 4 рази більше, ніж у січні. Прикладом, угода на постачання 10 тис. куб. м залізобетонних конструкцій на суму 205 млн грн для будівництва логістичного центру "Епіцентр" у Хмельницькому став найбільшим комплексним замовленням залізобетонних конструкцій з початку повномасштабного вторгнення”, - розповіли в пресс-службі.

В компанії зазначили. що продукцію компанії активно купують ключові девелопери Києва та Київської області, підприємства й приватні особи. Популярність “літніх” марок бетону свідчить про те, що будівництво триватиме і влітку.

“Зараз найголовніший виклик – допомогти знизити рівень стресу клієнтів і задовольнити їхню потребу в необхідному, згідно з цільовим призначенням, і якісному бетоні. Цьому сприяє сервіс від “Ковальської», зокрема додаткові цифрові інструменти. Наприклад, можливість трекінгу міксера в реальному часу, зручний чат-бот, єдиний кол-центр тощо”, - зазначили в прес-службі.

В компанії розказали, що у напрямку бетонів наразі є конкуренція лише з локальними виробниками, яких загалом понад 10 із різною виробничою базою. Компанія залишається надійним партнером для більшості завдяки високому рівню якості й сервісу, багаторічному досвіду роботи, професіоналізму «людей Ковальської» та широкій географії виробничих потужностей.

Повноцінного відновлення будівництва чекати поки що не варто

Будніков каже, що попри певне пожвавлення в третьому кварталі цього року будівельна галузь в Україні перебуває в стагнації. З країни виїхало близько 10 млн людей, що знизило попит на нерухомість, а також суттєво знизило споживання на всі будівельні матеріали, в тому числі на цемент та бетон.

“Якщо порівняти обсяги будівництва приватного житла та багатоповерхівок у 2023 році з 2021-м, то падіння складає 55-60%. В основному будують на Заході країни. Якщо подивитися від Львова і до Ужгорода - там є пожвавлення. Волинська область, Закарпатська, Львівська, тобто в деяких областях є зростання. Але у нас найбільша кількість людей проживає на сході, тож в загальному виходить мінус. Ми можемо оцінити картину, просто поглянувши на те, скільки житлових комплексів заморожено в Києві. Зараз єдина сфера, що стрімко розвивається, це інфраструктурне будівництво: школи, дороги, мости. А люди хоч і налаштовані позитивно, але поки не поспішають інвестувати в житло. При цьому від початку року ціни на будматеріали в деяких категоріях зросли на 50-100%, в тому числі й цемент. Це спричинило зростання вартості квадратного метра. Тобто ми спостерігаємо нонсенс: попиту немає, а квадратний метр росте в ціні”, - каже топменеджер “Епіцентр”.

Однак, за словами Буднікова, в сегменті дрібного роздробу будівельних матеріалів ситуація дещо краща. Оскільки звичайні громадяни, котрі купують будматеріали для ремонту своїх осель, менш схильні до панічних настроїв на ринку. Тож в цьому сегменті спостерігається певний приріст і відносно 2021 року.

Топменеджер вважає, що до кінця року ціна на цемент та бетон не має передумов до зростання більш ніж на 10%.

“Звісно зросли ціни на пальне та електроенергію. Але основні витрати на виробництво цементу - це випал клінкеру газом або вугіллям. Тож при поточних цінах на вугілля та газ, а також стабільній державній політиці в цьому секторі, я не очікую суттєвого здорожчання. Ціни коливатимуться в межах 10%”, - говорить Будніков.