Уряд вже розприділив 23,5 млрд грн на проекти відновлення - Шмигаль

На даний час у Фонді з ліквідації наслідків збройної агресії РФ є майже 62 млрд гривень. З них 23,5 млрд грн уряд вже розприділив на різні проєкти відновлення України.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 27 червня.

За словами Шмигаля, на програму єВідновлення було виділено 4,4 млрд грн, а на відбудову критичної інфраструктури - 6,6 млрд грн. Додатково, 1,5 млрд грн було розприділено на створення нових водогонів, що забезпечать постраждалі міста на Півдні питною водою. І ще 1 млрд грн було виділено на відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів після теракту на Каховській ГЕС.

Прем’єр зазначив, що наразі, попри виділені кошти, проекти рухаються надто повільно. Він наголосив керівникам центральної виконавчої та місцевої влади, що відновлення постраждалих регіонів є пріоритетним, оскільки люди чекають на допомогу.

Нагадаємо, 6 червня Кабмін на засіданні утворив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

Тоді з Фонду відновлення було виділено 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою

Згодом в уряді виділили 564 мільйони 875 тисяч гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям для допомоги людям, які постраждали внаслідок вибуху на Каховській гідроелектростанції, що був здійснений Російською Федерацією.