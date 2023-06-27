Правительство уже распределило 23,5 млрд грн на проекты восстановления - Шмигаль

В настоящее время в Фонде по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ почти 62 млрд гривен. Из них 23,5 млрд грн правительство уже распределило на разные проекты восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Правительства 27 июня.

По словам Шмыгаля, на программу есть Восстановление было выделено 4,4 млрд грн, а на восстановление критической инфраструктуры – 6,6 млрд грн. Дополнительно, 1,5 млрд грн было выделено на создание новых водопроводов, которые обеспечат пострадавшие города на Юге питьевой водой. И еще 1 млрд. грн. было выделено на восстановление поврежденных и разрушенных объектов после теракта на Каховской ГЭС.

Премьер отметил, что сейчас, несмотря на выделенные средства, проекты двигаются слишком медленно. Он подчеркнул руководителям центральной исполнительной и местной власти, что восстановление пострадавших регионов является приоритетным, поскольку люди ждут помощи.

Напомним, 6 июня Кабмин на заседании образовал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Тогда из Фонда восстановления было выделено 1,5 миллиарда гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой

Впоследствии в правительстве выделили 564 миллиона 875 тысяч гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции, осуществленном Российской Федерацией.