Адаптация к новым условиям. Производителям цемента и бетона в Украине удалось несколько нарастить производство, несмотря на все еще низкую активность застройщиков.

В первом полугодии этого года рынок цемента и бетона в Украине несколько вырос по сравнению с прошлым годом, однако производство и сбыт все еще ниже уровня предвоенного 2021 года. Жилищное строительство хоть и демонстрирует определенное восстановление на Западе страны, однако большинство проектов все еще заморожены, а драйвером спроса стройматериалов сейчас есть инфраструктурное строительство.

С началом второго квартала 2023 года отрасль жилищного строительства в Украине отрасль несколько активизировалась . Строительные компании, которые продолжили работать, несмотря на войну и риски обстрелов, нарастили темпы, завершают проекты, которые начали до начала полномасштабной войны и готовятся начать новые проекты.

В то же время, на рынке недвижимости сложилась несколько парадоксальная ситуация: цены на квадратный метр растут, а спрос остается слабым. Цены на строительные материалы выросли из-за девальвации гривны летом 2022 года, что стимулирует застройщиков поднимать цену квадратного метра на новых объектах, тогда как спрос на новое жилье в Украине остается низким. Украинцы хоть и настроены положительно и ждут победы, но не спешат инвестировать в недвижимость.

Сейчас самым большим драйвером спроса для стройматериалов является инфраструктурное строительство, а также работы по восстановлению пострадавших от войны регионов. По состоянию на конец июня в Фонде по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ есть 62 млрд гривен, из них 23,5 млрд грн Кабинет министров уже разделил на разные проекты по восстановлению страны . В частности, на программу есть Восстановление было выделено 4,4 млрд грн, а на восстановление критической инфраструктуры - 6,6 млрд грн.

Это несколько стимулирует спрос на строительные материалы и в целом по состоянию на начало июля 2023 года всем крупным производителям цемента в Украине удалось удержаться на плаву, а некоторые смогли даже возобновить экспорт продукции в ближайшие соседние страны ЕС.

Производство цемента в Украине все еще значительно ниже довоенного уровня

По словам директора направления "Строительные материалы" сети торговых центров "Эпицентр" Сергея Будникова, в первом полугодии 2023 года по сравнению с прошлым 2022 годом действительно произошло оживление производства и продаж цемента. При этом на рынке произошло перераспределение, что позволило отдельным игрокам нарастить свою долю. Однако топ-менеджер отмечает, что в первом полугодии прошлого года была довольно низкая база, а по сравнению с первым полугодием 2021 года наблюдается сокращение объемов производства.

“За первое полугодие 2023 года объем производимого в Украине цемента увеличился на 23-24%. Но строительная отрасль и производители цемента тяжело пережили 2022-2023 год, потому что объем производства цемента был на 54-55% меньше, чем в 2021-м. То есть, если в 2021 году общий рынок был на уровне 10,2-10,5 млн тонн, то в 2022 году он сократился до 4,5 млн тонн. Если сейчас динамика сохранится, то в принципе есть шанс выйти на 5,6 млн. тонн в год, но это будет минус 40% против 2021 года. Некоторым из производителей удалось увеличить свою долю на рынке, особенно нарастила свой процент компания Ивано-Франковскцемент, - говорит Будников.

По его словам, импортного цемента на украинском рынке сейчас практически нет. До полномасштабной войны этот материал завозился в Украину из Турции и Белоруссии. Основной объем импорта турецкого цемента происходил через порты черного моря, после морской блокады этот канал стал недоступным.

При этом, по словам Будникова, в первом полугодии 2023 года возобновился экспорт цемента из Украины, тогда как в прошлом году его фактически не было. В целом с января по июль этого года производители вывезли в ближайшие страны ЕС 309 тыс. тонн цемента.

Спрос на цемент и бетон несколько восстановился из-за активизации строительных работ

Промышленно-строительная группа "Кузнечная" - крупнейший в Украине производитель строительных материалов и один из ведущих девелоперов. Продукция компании представлена рядом брендов, в частности Бетон от Ковальской, тротуарная плитка Авеню и строительные смеси Siltek. Предприятия осуществляют полный цикл работ – от добычи сырья, изготовления продукции до строительства сооружений различного назначения. На май 2023 года производственные мощности компании работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Черниговской областях, а завод по производству газобетона в Херсонской области завод не работает с момента оккупации.

В пресс-службе компании рассказали, что благодаря собственной сырьевой и производственной базе "Ковальской" удалось восстановить товарное производство и сбыт бетона и производных продуктов почти сразу после освобождения Киевщины.

В этом году, если сравнивать продажи в январе с продажами в июне, спрос на бетон увеличился в 3,5 раза. Также в 2,8 раза вырос спрос клиентов на конструктив – железобетонные конструкции. Тротуарную плитку в июне покупали в 4 раза больше, чем в январе. Например, сделка на поставку 10 тыс. куб. м железобетонных конструкций на сумму 205 млн грн для строительства логистического центра "Эпицентр" в Хмельницком стал самым комплексным заказом железобетонных конструкций с начала полномасштабного вторжения”, - рассказали в пресс-службе.

В компании указали. что продукцию компании активно покупают ключевые девелоперы Киева и Киевской области, предприятия и частные лица. Популярность "летних" марок бетона свидетельствует о том, что строительство будет продолжаться и летом.

“Сейчас самый главный вызов – помочь снизить уровень стресса клиентов и удовлетворить их потребность в необходимом, согласно целевому назначению, и качественному бетону. Этому способствует сервис от Ковальской, в частности дополнительные цифровые инструменты. Например, возможность треккинга миксера в реальном времени, удобный чат-бот, единый колл-центр и т.д.”, - отметили в пресс-службе.

В компании рассказали, что в направлении бетонов сейчас конкуренция только с локальными производителями, которых в общей сложности более 10 с разной производственной базой. Компания остается надежным партнером для большинства благодаря высокому уровню качества и сервиса, многолетнему опыту работы, профессионализму людей Ковальской и широкой географии производственных мощностей.

Спрос на жилье остается слабым, поэтому полноценного возобновления строительства ждать не стоит.

Будников говорит, что, несмотря на определенное оживление в третьем квартале этого года, строительная отрасль в Украине находится в стагнации. Из страны выехало около 10 млн. человек, что снизило спрос на недвижимость, а также существенно снизило потребление на все строительные материалы, в том числе на цемент и бетон.

Если сравнить объемы строительства частного жилья и многоэтажек в 2023 году с 2021-м, то падение составляет 55-60%. В основном, строят на Западе страны. Если посмотреть от Львова и до Ужгорода – там есть оживление. Волынская область, Закарпатская, Львовская, то есть в некоторых областях рост. Но у нас наибольшее количество людей проживает на востоке, так что в общем получается минус. Мы можем оценить картину, просто посмотрев, сколько жилых комплексов заморожено в Киеве. Сейчас единственная стремительно развивающаяся сфера это инфраструктурное строительство: школы, дороги, мосты. А люди хоть и настроены положительно, но пока не спешат инвестировать в жилье. При этом с начала года цены на стройматериалы в некоторых категориях выросли на 50–100%, в том числе и цемент. Это привело к росту стоимости квадратного метра. То есть мы наблюдаем нонсенс: спроса нет, а квадратный метр растет в цене», – говорит топ-менеджер «Эпицентр».

Однако, по словам Будникова, в сегменте мелкой розницы строительных материалов ситуация несколько лучше. Поскольку обычные граждане, покупающие стройматериалы для ремонта своих домов, менее склонны к паническим настроениям на рынке. Поэтому в этом сегменте наблюдается определенный прирост и по отношению к 2021 году.

Топменеджер считает, что до конца года цена на цемент и бетон не имеет предпосылок для роста более чем на 10%.

“Конечно выросли цены на топливо и электроэнергию. Но основные затраты на производство цемента – это обжиг клинкера газом или углем. Так что при текущих ценах на уголь и газ, а также стабильной государственной политике в этом секторе, я не ожидаю существенного удорожания. Цены будут колебаться в пределах 10%”, – говорит Будников.